Налетай! Свободные агенты!

вчера, 23:00

После закрытия трансферного окна всегда находятся клубы, не удовлетворившие своих потребностей. «Соккер.ру» предлагает им наиболее ценных свободных агентов.

Список свободных агентов, оставшихся таковыми после закрытия трансферного окна, должен был возглавлять полузащитник Клаудио Маркизио, который летом разорвал контракт с «Ювентусом» и отправился в свободное плавание. Однако «Зениту» удалось выловить эту самую крупную рыбку в мутном озере тех, кого можно заявлять вне трансферных окон. Впрочем, разобраны далеко не все. Давайте посмотрим наиболее дорогих и интересных игроков по версии «Трансфермаркт», которые вошли в большой сезон без клубов и не очень близки к завершению карьеры.

Самир Насри (Франция, 31 год)

Оценка – 6 млн евро

Кажется, что свой пик француз пережил давным-давно, однако ему всего лишь 31 год – не время вешать бутсы на гвоздь и ставить крест на карьере. Хотя последние сезоны в исполнении Насри говорят о том, что Самир футболом пресытился и не может найти в себе мотивацию играть так же, как в «Марселе» или «Арсенале», когда он был в самом соку – в августе 2011 года «Манчестер Сити» перетащил Насри к себе почти за 30 миллионов евро в статусе одного из лидеров «Арсенала». Но Самир поймал звезду и катился вниз, дойдя до «Антальяспора», с которым расстался в январе 2018 года. До сих пор он не может найти клуб. Но не потому, что его не устраивают предложения, а из-за их отсутствия. А нет их по простой причине – Насри еще дисквалифицирован. Его отстранение от профессионального футбола продлится до конца 2018 года. Наказание Насри такое понес за использование запрещенного метода терапии, приравненного к допингу. Самир все равно надеется зимой найти клуб и реанимировать карьеру. Кстати, когда-то им интересовался «Зенит».

Бакари Сако (Мали, 30 лет)

Оценка – 5 млн евро

Малийский универсальный форвард обратил на себя внимание в «Сент-Этьене», где по-настоящему заблистал и стал цениться как очень перспективный футболист. Однако где-то сделал не тот выбор, перейдя в 2012 году в «Вулверхэмптон». Оттуда началось «горизонтальное» плавание, перебрался в «Кристал Пэлас», пару сезонов даже очень уверенно провел, но травмы привели к значительному спаду формы и результативности, так что Сако оказался этим летом без клуба и не нашел себе новую команду, поскольку привык к большим английским зарплатам. Надо бы снизить запросы.

Балаж Джуджак (Венгрия, 31 год)

Оценка – 3,5 млн евро

Наш старый знакомый Джуджак тоже находится в поиске и не собирается завершать карьеру. Балаж свои лучшие годы провел в России. Блеснув в ПСВ , венгр получил хороший контракт от «Анжи», который заплатил за него 14 миллионов евро. А в январе 2012 года Джуджак направился в «Динамо» уже за очень приличные 19 миллионов. Там провел более трех лет, значительно снизив свою стоимость. Всего за 1,6 миллиона он перешел в «Бурсаспор», откуда покатился в «Аль-Вахду», а оттуда ушел в никуда покамест. Хватит ли мотивации вернуть свой резкий футбол или он утратил ее еще в России?

Диего Полента (Уругвай, 26 лет)

Оценка – 2,75 млн евро

А это довольно интересный персонаж, который вряд ли долго будет оставаться в статусе свободного агента. Если большая часть других свободных футболистов – это возрастные ребята, которые зачастую утратили мотивацию, чья карьера шла уже по нисходящей от клуба к клубу, то Полента не такой. Ему всего 26 лет, что для центрального защитника очень немного, а в последние годы он неизменно прибавлял в цене, но вот не удалось договориться о продлении контракта с «Насьоналем» из Монтевидео. Смущает лишь то, что его попытки закрепиться в Европе не увенчались успехом. Он пытался заиграть в «Бари» и «Дженоа», в Италии, где дружественная обстановка для аргентинцев, но пришлось вернуться на родину. Наверняка найдется клуб, который захочет все-таки бесплатно попробовать раскрыть потенциал Поленты. Может быть, этим клубом станет «Спартак», которому приписывают интерес к уругвайцу.

Прейсе Накулма (Буркина-Фасо, 31 год)

Оценка – 2,5 млн евро

Довольно удивительно, как «Нант» оставил без контракта такого фактурного форварда. Он, возможно, не самый высокий, но способен сыграть на флангах, где просто буровит пространство и убивает любого оппонента своей работой и энергией. В прошлом сезоне в «Нанте» Накулма был очень заметен, однако характер у него и его агента не сахарный, вот и расстались. Кстати, сам «Нант» в прошлом году тоже подобрал его свободным агентом после «Кайсериспора». Интересный футболист, который клубу средней руки точно принес бы много пользы.

Мигель Велозу (Португалия, 32 года)

Оценка – 2,5 млн евро

На полузащитника, который за плечами имеет более полусотни матчей за сборную Португалии, стоит обратить внимание. И он ведь ровесник того же Маркизио, еще хочет и может поиграть на достойном уровне. Хотя последние годы в «Дженоа» не слишком убедили генуэзцев, так что те не продлили с ним контракт, оставив свободным ветром в поле. Многим он знаком по игре за киевское «Динамо», с которым дважды выигрывал чемпионат Украины. А путевку в жизнь Велозу дал «Спортинг». Вероятнее всего в Португалию Мигель и вернется поиграть пару-тройку лет.

Ласина Траоре (Кот-д’Ивуар, 28 лет)

Оценка – 2,5 млн евро

Еще один знакомый нам футболист, который в России успел выступить аж за три клуба. Поиграл в «Кубани», «Анжи» и ЦСКА . Двукратный чемпион Румынии из ЧФР отправился покорять российские просторы в «Кубань», откуда за целых 18 миллионов евро перебрался в «Анжи». Это был пик карьеры Ласина. На его таланты купился «Монако», выложивший в 2014 году 10 миллионов евро. Однако даже монегаскам, которые способны раскрыть любой талант и расшевелить даже мастерство в коме, не удалось заставить Траоре заиграть результативно. Пытались реанимировать карьеру форварда и в «Эвертоне», и в ЦСКА , и в хихонском «Спортинге», и в «Амьене» даже – все тщетно. А ведь ему всего 28 лет. Ждем, какой клуб еще рискнет.

Филипп Вольшайд (Германия, 29 лет)

Оценка – 2,5 млн евро

Вольшайд своего пика достиг, выступая за «Байер» лет шесть назад. Однако молодому талантливому защитнику, который даже дважды попадал в сборную Германии, в какой-то момент что-то помешало прогрессировать дальше. Он резко застопорился в развитии. «Байер» не знал, что с этим делать. Пробовали реабилитировать арендами в «Майнц» и «Сток Сити». Последний даже выкупил его, сдав затем «Вольфсбургу» и продав в «Метц». Вместе с этим французским клубом немец позорно вылетел из Лиги 1 в прошлом сезоне и сидит теперь ломает голову над тем, как довел свою карьеру до состояния «свободный агент» в сентябре.

Адам Маер (Нидерланды, 25 лет)

Оценка – 1,75 млн евро

25-летний голландец стал свободным агентом после школ АЗ , ПСВ и «Твенте». Что-то тут не так. В 19 лет ПСВ с руками вырвал парня из рук АЗ , оценивая его как весьма талантливого атакующего полузащитника. Тренерский штаб сборной Нидерландов был полностью солидарен с Эйндховеном, и в активе Маера появилось пять матчей за национальную команду. А потом все пошло под откос. Он стал проигрывать конкуренцию в ПСВ , отправился сначала в «Османлыспор», затем в «Твенте», а минувшим летом стал свободным агентом. И все еще говорят, что это богатенькие клубы губят талантливую голландскую молодежь, выкупая ее в незрелом возрасте. Нет, порой и сама молодежь своей ленью и верой в то, что все дается само по себе свыше, без труда, губит все. Как в случае с Маером, чей талант был неоспорим. Но вдруг еще не все потеряно?

Денилсон (Бразилия, 30 лет)

Оценка – 2 млн евро

Да, тот самый Денилсон, который отыграл шесть матчей за сборную Бразилии, забив один гол, а также провел несколько лет в «Арсенале», где Арсен Венгер тщательно взращивал талант Денилсона, верил в него, надеясь, что из разряда молодых и перспективных центральный полузащитник перейдет на уровень высококлассных. Не дождался. Денилсон через «Сан-Паулу» и «Крузейру» докатился до «Аль-Вахды», а теперь и ей оказался не нужен.