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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
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Представитель Усманова опроверг слухи о планах купить «Чарльтон»

сегодня, 20:00

Российский бизнесмен Алишер Усманов не планирует покупать лондонский «Чарльтон». Об этом сообщил представитель бизнесмена, чье имя не называется. При этом он сообщил, что в планы Усманова действительно входит покупка английской команды.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:07
Сначала купим - потом скажем.
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