Представитель Усманова опроверг слухи о планах купить «Чарльтон»

сегодня, 20:00

Российский бизнесмен Алишер Усманов не планирует покупать лондонский «Чарльтон». Об этом сообщил представитель бизнесмена, чье имя не называется. При этом он сообщил, что в планы Усманова действительно входит покупка английской команды.