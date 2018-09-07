Тапиа: «Сейчас не время вызывать Месси в сборную»

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа рассказал, почему нападающий Лионель Месси отсутствует в сборной в преддверии товарищеских матчей с Гватемалой и Колумбией.

Решение по Месси принял Скалони, и мы это поддерживаем. Сейчас не подходящее время вызывать Лео, нужно дать ему спокойствие, в котором он так нуждается.

На последнем чемпионате мира на плечи Месси легло очень много обязанностей.