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Тапиа: «Сейчас не время вызывать Месси в сборную»

сегодня, 11:24

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа рассказал, почему нападающий Лионель Месси отсутствует в сборной в преддверии товарищеских матчей с Гватемалой и Колумбией.

Решение по Месси принял Скалони, и мы это поддерживаем. Сейчас не подходящее время вызывать Лео, нужно дать ему спокойствие, в котором он так нуждается. 

На последнем чемпионате мира на плечи Месси легло очень много обязанностей. 

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Все комментарии
NGY
NGY
сегодня в 11:38
Решение по Месси принял Скалони, и мы это поддерживаем. Сейчас не подходящее время вызывать Лео, нужно дать ему спокойствие, в котором он так нуждается.
_________________

Да свой болт ложил Месси на этого Скалони, кто он и что он, перед ним, чтобы запрещать ему играть в сборной.

Месси сам взял паузу, а эти подхалимы и шныри пытаются создать иллюзию, мол они там главные и сами решили его не вызывать, типа они решают кому играть, а кому нет.
Belgie2009
Belgie2009
сегодня в 11:38
На последнем чемпионате мира на плечи Месси легло очень много обязанностей.

Да особенно когда 🇭🇷 выносила 🇦🇷, на плечи пешехода с ложкой во рту, легло очень много обязанностей гы гы
ndedov
ndedov
сегодня в 11:32
Ему нужна пауза ит сборной надо понять, что они могут без него.
drug01
drug01
сегодня в 11:30
Ему надо взять перерыв
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