Тапиа: «Сейчас не время вызывать Месси в сборную»

Президент Федерации футбола Аргентины Клаудио Тапиа рассказал, почему нападающий Лионель Месси отсутствует в сборной в преддверии товарищеских матчей с Гватемалой и Колумбией.
Решение по Месси принял Скалони, и мы это поддерживаем. Сейчас не подходящее время вызывать Лео, нужно дать ему спокойствие, в котором он так нуждается.
На последнем чемпионате мира на плечи Месси легло очень много обязанностей.
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Да свой болт ложил Месси на этого Скалони, кто он и что он, перед ним, чтобы запрещать ему играть в сборной.
Месси сам взял паузу, а эти подхалимы и шныри пытаются создать иллюзию, мол они там главные и сами решили его не вызывать, типа они решают кому играть, а кому нет.
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Да свой болт ложил Месси на этого Скалони, кто он и что он, перед ним, чтобы запрещать ему играть в сборной.
Месси сам взял паузу, а эти подхалимы и шныри пытаются создать иллюзию, мол они там главные и сами решили его не вызывать, типа они решают кому играть, а кому нет.
Да особенно когда 🇭🇷 выносила 🇦🇷, на плечи пешехода с ложкой во рту, легло очень много обязанностей гы гы
Да особенно когда 🇭🇷 выносила 🇦🇷, на плечи пешехода с ложкой во рту, легло очень много обязанностей гы гы