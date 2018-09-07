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Брестское «Динамо»: «Марадона может занимать должности в других клубах»

сегодня, 19:54

Брестское «Динамо» прокомментировало новости о том, что Диего Марадона, который занимает в клубе пост председателя правления, назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос».

Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.

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Все комментарии
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 20:38
Марадона крутой. Щас и рядом таких нет. Ну торчал? И что? Такой яркой жизни - ни у кого не будет. Футбол - превратился в спорт. Причем в ТТД. А он жил - как хотел и был лучшим.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:31
Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола...
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Теперь Дорадос будет играть в футболках Динамо Минск!!!
Землянин
Землянин
сегодня в 20:31
mangoх12
mangoх12
сегодня в 20:23
человек мира
dimagas1
dimagas1
сегодня в 20:19
Марадона прям как Фигаро.
нечитайло
нечитайло
сегодня в 20:06
когда все успеет
ДСА
ДСА
сегодня в 20:05
Укакались.
hata
hata
сегодня в 20:03
У Абдуллы было несколько жён. У Марадоны несколько клубов.
rash26
rash26
сегодня в 20:02
как можно приглашать на должность таких неадыкватныех людей?
mat73
mat73
сегодня в 20:00
Свадебный генерал при батьке;)
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