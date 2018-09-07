Брестское «Динамо»: «Марадона может занимать должности в других клубах»

Брестское «Динамо» прокомментировало новости о том, что Диего Марадона, который занимает в клубе пост председателя правления, назначен главным тренером мексиканского клуба «Дорадос».
Диего Марадона был приглашен в футбольный клуб «Динамо-Брест» в качестве почетного представителя клуба. Основными его обязанностями является популяризация белорусского футбола, развитие инфраструктуры, участие в трансферных кампаниях, привлечение спонсоров, развитие детско-юношеского футбола. Согласно условиям контракта Диего Марадона может занимать должности в сторонних организациях.
https://www.youtube.com/watch?v=97W_uT1SGtQ
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Теперь Дорадос будет играть в футболках Динамо Минск!!!
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Теперь Дорадос будет играть в футболках Динамо Минск!!!