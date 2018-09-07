Бербатов: «Погба и Моуриньо должны остаться в МЮ»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал конфликт хавбека МЮ Поля Погба и главного тренера команды Жозе Моуриньо. По мнению Бербатова, и Погба, и Моуриньо должны остаться в клубе.

Оба они должны остаться, это просто спекуляция, которая ничем не поможет. Команде следует сфокусироваться на футболе.

Взрослые люди знают, как справляться с подобными ситуациями, но если кто-то вне клуба раздувает эту тему и придумывает разные истории, это идет только во вред.

Мы все люди, все ошибаются, но основное внимание должно быть направлено на поле.