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Бербатов: «Погба и Моуриньо должны остаться в МЮ»

сегодня, 16:13

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов прокомментировал конфликт хавбека МЮ Поля Погба и главного тренера команды Жозе Моуриньо. По мнению Бербатова, и Погба, и Моуриньо должны остаться в клубе.

Оба они должны остаться, это просто спекуляция, которая ничем не поможет. Команде следует сфокусироваться на футболе.

Взрослые люди знают, как справляться с подобными ситуациями, но если кто-то вне клуба раздувает эту тему и придумывает разные истории, это идет только во вред.

Мы все люди, все ошибаются, но основное внимание должно быть направлено на поле.

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Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:36
Дайте Жозефине поработать!
anyway
anyway
сегодня в 16:15
мудрые слова
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