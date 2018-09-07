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Ригони: «С большим удовольствием буду выступать за „Зенит“, если вернусь»

сегодня, 19:49

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони опроверг свои слова о том, что он не хочет возвращаться в Россию.

Напомним, что Ригони на данный момент выступает на правах аренды за «Аталанту».

Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше. В клубе ко мне всегда относились хорошо и по-доброму. Я с огромным уважением относился и отношусь к людям в «Зените», которые дали мне все, что могли.

Я смотрел все матчи питерского клуба, слежу за результатами, общаюсь с одноклубниками. Я ушел в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 21:11
Ахахах! То хорошо то плохо.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 21:04
parallels:
ппц, соккер. постят и опровергают только так. Ригони: «Не хотел бы возвращаться в Россию» Ригони: «С большим удовольствием буду выступать за „Зенит“, если вернусь» Малафеев продлил контракт с «Зенитом» Пресс-секретарь: «У Малафеева был и есть действующий контракт с „Зенитом“» Усманов может купить «Чарльтон» Представитель Усманова опроверг слухи о планах купить «Чарльтон»
спартачи одним словом
parallels
parallels
сегодня в 20:59
ппц, соккер. постят и опровергают только так.

Ригони: «Не хотел бы возвращаться в Россию»
Ригони: «С большим удовольствием буду выступать за „Зенит“, если вернусь»

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:42
Трудности перевода. Меняй толмача, Ригони ;)
CSKA Rek
CSKA Rek
сегодня в 20:38
Свинство какое-то
Морозовский
Морозовский
сегодня в 20:38
    Землянин
    Землянин
    сегодня в 20:33
    Санта-Барбара )))

    Нужно провести расследование с экспертизами у Малахова или "Пусть говорят" )))
    cska1948
    cska1948
    сегодня в 20:23
    Не "гоните" на Ригони! Ведь прекрасно знаете, как журналюги любят всё ставить с ног на голову.
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    сегодня в 20:08
    Только кто тебя назад возьмёт???
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
    сегодня в 19:54
    Походу Миллер подкинул денег на счет Ригони, что тот сразу от своих слов отказался
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