Ригони: «С большим удовольствием буду выступать за „Зенит“, если вернусь»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони опроверг свои слова о том, что он не хочет возвращаться в Россию.
Напомним, что Ригони на данный момент выступает на правах аренды за «Аталанту».
Мои слова были неправильно интерпретированы. Я такого абсолютно точно не говорил. Если я вернусь в «Зенит», сделаю это с большим удовольствием и буду выступать с огромным желанием за эту команду, как делал это раньше. В клубе ко мне всегда относились хорошо и по-доброму. Я с огромным уважением относился и отношусь к людям в «Зените», которые дали мне все, что могли.
Я смотрел все матчи питерского клуба, слежу за результатами, общаюсь с одноклубниками. Я ушел в аренду только из-за недостатка игровой практики. В «Аталанте» у меня была возможность играть. Я решил, что для моей карьеры так будет лучше на данном этапе.
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