Фабиньо: «Я готов к дебюту за „Ливерпуль“»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо заверил, что он готов дебютировать за «красных». 24-летний бразилец был куплен у «Монако» за 44 млн фунтов, но пока на поле в официальных матчах не появлялся.

Моя адаптация прошла хорошо. Предсезонка была очень продуктивной: «Ливерпуль» провел девять товарищеских матчей, и я сыграл все девять.

Было полезно поиграть против английских команд, чтобы приспособиться к этому ритму, интенсивности и физике.

Всё в порядке. Большое количество бразильцев в команде помогает. Сейчас действительно подходящий момент для дебюта. Я хорошо тренировался и я готов.