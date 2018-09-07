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Фабиньо: «Я готов к дебюту за „Ливерпуль“»

сегодня, 13:41

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо заверил, что он готов дебютировать за «красных». 24-летний бразилец был куплен у «Монако» за 44 млн фунтов, но пока на поле в официальных матчах не появлялся.

Моя адаптация прошла хорошо. Предсезонка была очень продуктивной: «Ливерпуль» провел девять товарищеских матчей, и я сыграл все девять.

Было полезно поиграть против английских команд, чтобы приспособиться к этому ритму, интенсивности и физике.

Всё в порядке. Большое количество бразильцев в команде помогает. Сейчас действительно подходящий момент для дебюта. Я хорошо тренировался и я готов.

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Все комментарии
El Dassory
El Dassory
сегодня в 14:40
Помню как Робертсоном такая же ситуация была в прошлом году, потом застолбил место в основе и закрыл проблемную позицию, хотя щас и нет проблемных позиций.
dimagas1
dimagas1
сегодня в 13:51
Он в Ливерпуле уже все лето по сути.Тянет Клопп,но ему наверно виднее.Следующая игра будет не простая,может и там его не будет в составе.
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