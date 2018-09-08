Маркизио: «„Ювентус“ всегда был моей семьей»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио с теплотой вспоминает 25 лет, проведенные в футболке «Ювентуса».

«Ювентус» всегда был моей семьей, позволил моей мечте воплотиться в жизнь. У меня накопилось множество впечатлений, которые я никогда не забуду.

Я счастливчик, ведь мне удалось не просто столько времени играть в футболке «Ювентуса», но и часто побеждать. И после всего этого остаются не трофеи, а человеческие отношения, связь с одноклубниками, городом, болельщиками. Я навсегда ее сохраню.

Вернулись ли я когда-нибудь в «Ювентус» в другой роли? Не знаю.