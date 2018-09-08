Ф. Невилл: «Я ненавидел мерсисайдские дерби. Они переоценены»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Фил Невилл считает, что вокруг матчей «ирисок» и «Ливерпуля» создается слишком много ажиотажа.

Я ненавидел мерсисайдские дерби, действительно так. Полагал, что они переоценены. О манчестерских дерби мы начинали говорить за 48 часов, а о мерсисайдских - еще раньше. Массажист вывешивал на стену напоминания «Еще пять ночей». На следующий день - «Еще четыре ночи». «Еще три ночи до мерсисайдского дерби». Это была крупнейшая игра.

Мы приближались к поединку с полной уверенностью в своих силах, но «Ливерпуль» всегда контролировал игру. Фанаты говорили, что мы должны умирать ради эмблемы клуба. Это была единственная игра, в которой «Эвертон» хотел победить.