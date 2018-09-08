Бельерин признался, что стал жертвой гомофобных оскорблений

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал об оскорблениях, с которыми он сталкивается в своей жизни.

Я встречаюсь с некоторыми оскорблениями в своей жизни. Большую часть я встречаю в интернете, но также слышу их на стадионе.

Некоторые люди называют меня «лесбиянкой» из-за моих волос и внешнего вида. Существуют и другие виды гомофобных оскорблений. Но у меня со временем образовалась толстая кожа, поэтому задеть меня не так уж и просто. Спустя некоторое время я получил уверенность в себе.

Проблема в том, что люди имеют свое собственное представление о том, как должен выглядеть футболист, как он должен себя вести, о чем он должен говорить.