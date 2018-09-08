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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия -:- Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 сегодня Логотип ШвейцарияШвейцария -:- Логотип ИсландияИсландия 1.54 4.12 7.06
19:00 сегодня Логотип ФинляндияФинляндия -:- Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 сегодня Логотип БеларусьБеларусь -:- Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.7 3.23 2.99
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Бельерин признался, что стал жертвой гомофобных оскорблений

сегодня, 13:13

Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал об оскорблениях, с которыми он сталкивается в своей жизни.

Я встречаюсь с некоторыми оскорблениями в своей жизни. Большую часть я встречаю в интернете, но также слышу их на стадионе. 

Некоторые люди называют меня «лесбиянкой» из-за моих волос и внешнего вида. Существуют и другие виды гомофобных оскорблений. Но у меня со временем образовалась толстая кожа, поэтому задеть меня не так уж и просто. Спустя некоторое время я получил уверенность в себе. 

Проблема в том, что люди имеют свое собственное представление о том, как должен выглядеть футболист, как он должен себя вести, о чем он должен говорить.

Мужской стиль. Жертвы моды: Рамос, Бельерин и другие

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ДСА
ДСА
сегодня в 13:50
Правда слух не режет.
Землянин
Землянин
сегодня в 13:28
По себе судят, да и не от большого ума орут, как больные
)))
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 13:27
Скажи это Барселоне они сразу же тебя подпишут тем более фамилия подходящая. Но главное не забывай гнома нахваливать в каждом интервюю чтобы закрепится в основном составе.
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