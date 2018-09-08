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Скалони: «Мы создали много голевых моментов, особенно в первом тайме»

сегодня, 12:49
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина3 : 0Логотип футбольный клуб ГватемалаГватемалаМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своей команды над Гватемалой в товарищеском матче.

Основным моментом стал дебют нескольких игроков за сборную, которые, возможно, в будущем станут ее основой. Но не менее важным был и мой дебют. 

Мы создали много голевых моментов, особенно в первом тайме. Во второй половине встречи мы внесли изменения, игра немного затянулась, но мы дали некоторым футболистам возможность сыграть свой первый матч за национальную команду.

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