Скалони: «Мы создали много голевых моментов, особенно в первом тайме»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал победу своей команды над Гватемалой в товарищеском матче.

Основным моментом стал дебют нескольких игроков за сборную, которые, возможно, в будущем станут ее основой. Но не менее важным был и мой дебют.

Мы создали много голевых моментов, особенно в первом тайме. Во второй половине встречи мы внесли изменения, игра немного затянулась, но мы дали некоторым футболистам возможность сыграть свой первый матч за национальную команду.