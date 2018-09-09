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Коллина: «Мы не достигнем 100% эффективности с VAR, но ошибок будет меньше»

сегодня, 08:11

Известный в прошлом итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина положительно оценил работу системы видеопомощи арбитрам (VAR).

Реализация VAR на чемпионате мира была успешной. Темп игры не сильно страдает. Система использовалась, когда нужно было исправить ошибки, и со своей работой оно хорошо справлялась.

Когда используется VAR, футболисты на поле соглашаются с окончательным решением. Мы не достигнем 100% эффективности, но значительно уменьшим количество судейских ошибок.

Напомним, 1 августа Коллина покинул пост главы судейского комитета УЕФА.

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nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 08:40
А как же взятки - подкупы ?
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