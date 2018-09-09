Коллина: «Мы не достигнем 100% эффективности с VAR, но ошибок будет меньше»

Известный в прошлом итальянский арбитр Пьерлуиджи Коллина положительно оценил работу системы видеопомощи арбитрам ( VAR ).

Реализация VAR на чемпионате мира была успешной. Темп игры не сильно страдает. Система использовалась, когда нужно было исправить ошибки, и со своей работой оно хорошо справлялась.