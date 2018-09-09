Черчесов: «Сборная Чехии - организованная команда, боевитая»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке футболистов к товарищескому матчу против команды Чехии. Игра состоится 10 сентября в Ростове-на-Дону.

Турки поджали нас в концовке прошлой игры, я это заметил. Увы, у нас не было контригры в этот период. В целом я доволен тем, как команда готова к матчу с Чехией. Вроде бы все восстановились.

Что касается моей позиции на счет того, чтобы сборная чаще проводила открытые тренировки с болельщиками, то на больших стадионах люди на трибунах не мешают, на маленьких, если приходит много народу, есть какая-то неорганизованность. По возможности будем делать это. Мы не от кого не закрывались.

Чехи всегда славились хорошими футболистами, некоторые играли у меня в клубах. Это организованная команда, боевитая. Чешский футбол мне всегда нравился.