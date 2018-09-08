Президент «Ростова» рассказал о будущем Калачева

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о будущем полузащитника команды Тимофея Калачева.
Ранее ходили слухи, что Калачев может покинуть «Ростов».
Игрок будет находиться в обойме клуба до тех пор, пока ему позволяют его физические возможности, и пока он будет полезен команде. Инициатива о завершении карьеры будет исходить от самого игрока. Планируется устроить масштабные проводы нашей легенды и внедрить в практику клуба проведение подобных мероприятий.
Таким дядькам только респект и уважуха!
Таким дядькам только респект и уважуха!
Сезон то надеюсь доиграет?!?
Сезон то надеюсь доиграет?!?