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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 6:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 Матч завершен Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 Матч завершен Логотип БеларусьБеларусь 5:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 Идет второй тайм, 90’ Логотип АнглияАнглия 1:2 Логотип ИспанияИспания 2.75 3.24 2.91
21:45 90’ Логотип ЭстонияЭстония 0:1 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 89’ Логотип ЛюксембургЛюксембург 4:0 Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Президент «Ростова» рассказал о будущем Калачева

сегодня, 22:35

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о будущем полузащитника команды Тимофея Калачева.

Ранее ходили слухи, что Калачев может покинуть «Ростов».

Игрок будет находиться в обойме клуба до тех пор, пока ему позволяют его физические возможности, и пока он будет полезен команде. Инициатива о завершении карьеры будет исходить от самого игрока. Планируется устроить масштабные проводы нашей легенды и внедрить в практику клуба проведение подобных мероприятий.

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Все комментарии
Duke_dp
Duke_dp
сегодня в 23:05
Да уж.
Таким дядькам только респект и уважуха!
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 22:54
Калач сердце Ростова
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:44
Тимоха заслужил уважение - однозначно!!! Столько лет верой и правдой тащил команду!!!
Сезон то надеюсь доиграет?!?
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 22:39
Молодцы! Так и должно быть.
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