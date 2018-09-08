Руслан Нигматуллин: «Подписание Терри - пиар-акция „Спартака“»

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход Джона Терри в московский клуб.

В какой-то степени подписание Терри можно назвать пиар-акцией, внимания к «Спартаку» станет еще больше. Насколько Джон реально готов помочь красно-белым – трудно сказать, мне кажется, вряд ли его будет хватать на полный матч, впрочем, пока мы не видели англичанина в деле. «Спартак» никогда не совершал подобных экзотических трансферов, любопытный ход со стороны руководства клуба. Появление фигуры масштаба Терри в России повысит интерес к нашей Премьер-Лиге, так что я склонен позитивно оценивать его приобретение.