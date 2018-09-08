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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 72’ Логотип ШвейцарияШвейцария 5:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 68’ Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 74’ Логотип БеларусьБеларусь 3:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ИспанияИспания 2.66 3.23 3.04
21:45 сегодня Логотип ЭстонияЭстония -:- Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 сегодня Логотип ЛюксембургЛюксембург -:- Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Руслан Нигматуллин: «Подписание Терри - пиар-акция „Спартака“»

сегодня, 20:20

Бывший вратарь «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал переход Джона Терри в московский клуб.

В какой-то степени подписание Терри можно назвать пиар-акцией, внимания к «Спартаку» станет еще больше. Насколько Джон реально готов помочь красно-белым – трудно сказать, мне кажется, вряд ли его будет хватать на полный матч, впрочем, пока мы не видели англичанина в деле. «Спартак» никогда не совершал подобных экзотических трансферов, любопытный ход со стороны руководства клуба. Появление фигуры масштаба Терри в России повысит интерес к нашей Премьер-Лиге, так что я склонен позитивно оценивать его приобретение.

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mangox13
mangox13
сегодня в 20:30
уже не отмоются
piercman
piercman
сегодня в 20:27
лучшая пиар-акция спартака состоялась год назад в ливерпуле. вся европа узнала, что есть такой клуб. наверное, в англии угорали не по-деццки и пугали друг друга "будешь плохо играть - закончишь карьеру в спартаке!". сегодня одному пенсионеру не повезло)
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