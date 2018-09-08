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Лига Наций 2018/2019, 1 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип Северная ИрландияСеверная Ирландия 1:2 Логотип Босния и ГерцеговинаБосния и Герцеговина - - -
19:00 Матч завершен Логотип ШвейцарияШвейцария 6:0 Логотип ИсландияИсландия 1.51 4.22 7.47
19:00 Матч завершен Логотип ФинляндияФинляндия 1:0 Логотип ВенгрияВенгрия - - -
19:00 Матч завершен Логотип БеларусьБеларусь 5:0 Логотип Сан-МариноСан-Марино - - -
21:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип АнглияАнглия 1:1 Логотип ИспанияИспания 2.75 3.24 2.91
21:45 14’ Логотип ЭстонияЭстония 0:0 Логотип ГрецияГреция - - -
21:45 13’ Логотип ЛюксембургЛюксембург 0:0 Логотип МолдавияМолдавия - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип ВенесуэлаВенесуэла 1:2 Логотип КолумбияКолумбия - - -
03:00 Матч завершен Логотип СШАСША 0:2 Логотип БразилияБразилия - - -
05:08 Матч завершен Логотип МексикаМексика 1:4 Логотип УругвайУругвай 3.27 3.21 2.4
06:00 Матч завершен Логотип АргентинаАргентина 3:0 Логотип ГватемалаГватемала - - -
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Аршавин: «Рад, что вернулся в Санкт-Петербург»

сегодня, 20:30
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратЗавтра в 18:00 Не начался

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что он рад вернуться в Санкт-Петербург.

Напомним, что в воскресенье, 9 сентября, «Кайрат» в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с «Зенитом».

Рад, что вернулся в Санкт-Петербург. Единственный минус - что тут совсем ненадолго. Потому что уже завтра я улетаю из Питера обратно.

На матче жду, в первую очередь, хорошую атмосферу и большое количество мячей, чтобы болельщикам понравился футбол. Товарищеская игра, дружеская обстановка, все должны получить удовольствие от игры.

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Все комментарии
ndedov
ndedov
сегодня в 22:02
Домой всегда возвращаться хорошо
Delight
Delight
сегодня в 21:55
Голубые, подписывайте своего гения. Будет Дзюбу, Коку и голубую Аргентинскую диаспору, помимо гейства, учить бухать. Может кто и залетит.) А там и Молло скоро подключится, на радостях Пирсмана и Литейного.
Gorasul
Gorasul
сегодня в 21:52
А мог бы играть в Арсенале или Челси если бы не всегдашняя наша алкогольная проблема и азиатская несерьёзность...
Генадий Павлович
Генадий Павлович
сегодня в 21:49
Андрюха, как ни крути, лучший в своем классе.
008Maximus
008Maximus
сегодня в 21:47
Андрей лучший. Подсадил меня на Арсенал.
Теперь на валедоле сидим.
spartach n1
spartach n1
сегодня в 21:39
Гавроша:
Ты на что намекаешь?
Это не я )
ДСА
ДСА
сегодня в 21:24
Аршавин сделает хет-трик по дружески.
Гавроша
Гавроша
сегодня в 21:17
spartach n1:
https://www.youtube.com/watch?v=zCfkn6okzhI
Ты на что намекаешь?
112910315
112910315
сегодня в 20:49
смотреть, как играет Андрей Сергеевич, получать удовольствие
spartach n1
spartach n1
сегодня в 20:48
Gahi
Gahi
сегодня в 20:46
Эх Андрюха где ты был 10 лет пролетели словно год. Ждем что ты покажешь класс.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 20:46
Удачи
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