Аршавин: «Рад, что вернулся в Санкт-Петербург»

Нападающий «Кайрата» Андрей Аршавин заявил, что он рад вернуться в Санкт-Петербург.

Напомним, что в воскресенье, 9 сентября, «Кайрат» в Санкт-Петербурге проведет товарищеский матч с «Зенитом».

Рад, что вернулся в Санкт-Петербург. Единственный минус - что тут совсем ненадолго. Потому что уже завтра я улетаю из Питера обратно.

На матче жду, в первую очередь, хорошую атмосферу и большое количество мячей, чтобы болельщикам понравился футбол. Товарищеская игра, дружеская обстановка, все должны получить удовольствие от игры.