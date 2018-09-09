Булыкин: «Терри для „Спартака“ - это очень хорошее приобретение»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эфире телеканала Матч ТВ прокомментировал возможныq переход бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в «Спартак».
Для «Спартака» это очень хорошее приобретение, однако жаль, что Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь «красно-белым». Но для раскрутки это просто отличная покупка, тем более он может помочь развиваться молодым игрокам «красно-белых». На переход Терри вполне могла повлиять реклама чемпионата России после первенства мира и высокие заработные платы.
Его для этого пригласили и не только.
Каррера уже намекнул Терри, что пора ему сходить в музей, в свободное от тренировок время.
Болельщики будут ломится в музей поглазеть на английскую заморскую футбольную уникальность.
Угораздило же его в 37 футбольных лет тряхнуть стариной в Спартаке.
Только игра покажет, как Терри будет играть в Спартаке.
Если кто и выиграет от перехода, так это болельщики и зрители.
Будет им теперь о чём поговорить, прикинуть и даже посмотреть на виновника трансфера в Спартак.
Музей, музеем, но играть надо на поле.
Она и покажет, а стоит ли английская овчинка спартаковской музейной выделки.
Голь Федуна на выдумку хитра.
Для пополнения клубной кассы Терри вполне хорош и его пиар обещает принести доход.
В любом случае, желаем Терри новых футбольных успехов, но уже в Спартаке.
Его для этого пригласили и не только.
Каррера уже намекнул Терри, что пора ему сходить в музей, в свободное от тренировок время.
Болельщики будут ломится в музей поглазеть на английскую заморскую футбольную уникальность.
Угораздило же его в 37 футбольных лет тряхнуть стариной в Спартаке.
Только игра покажет, как Терри будет играть в Спартаке.
Если кто и выиграет от перехода, так это болельщики и зрители.
Будет им теперь о чём поговорить, прикинуть и даже посмотреть на виновника трансфера в Спартак.
Музей, музеем, но играть надо на поле.
Она и покажет, а стоит ли английская овчинка спартаковской музейной выделки.
Голь Федуна на выдумку хитра.
Для пополнения клубной кассы Терри вполне хорош и его пиар обещает принести доход.
В любом случае, желаем Терри новых футбольных успехов, но уже в Спартаке.
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