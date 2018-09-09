Булыкин: «Терри для „Спартака“ - это очень хорошее приобретение»

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эфире телеканала Матч ТВ прокомментировал возможныq переход бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в «Спартак».

Для «Спартака» это очень хорошее приобретение, однако жаль, что Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь «красно-белым». Но для раскрутки это просто отличная покупка, тем более он может помочь развиваться молодым игрокам «красно-белых». На переход Терри вполне могла повлиять реклама чемпионата России после первенства мира и высокие заработные платы.