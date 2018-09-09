  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 сегодня Логотип БолгарияБолгария -:- Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 сегодня Логотип ГрузияГрузия -:- Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
ГлавнаяНовости

Булыкин: «Терри для „Спартака“ - это очень хорошее приобретение»

сегодня, 10:39

Советник генерального директора «Локомотива» Дмитрий Булыкин в эфире телеканала Матч ТВ прокомментировал возможныq переход бывшего защитника сборной Англии Джона Терри в «Спартак».

Для «Спартака» это очень хорошее приобретение, однако жаль, что Джон уже на закате карьеры и мало чем может помочь «красно-белым». Но для раскрутки это просто отличная покупка, тем более он может помочь развиваться молодым игрокам «красно-белых». На переход Терри вполне могла повлиять реклама чемпионата России после первенства мира и высокие заработные платы.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игрок «Авангарда»: «Не сказал бы, что между ФНЛ и РПЛ существенная разница»
Сегодня, 10:53 4
Президент «Ростова» рассказал о будущем Калачева
Вчера, 22:35 15
Каррера: «Приложим все силы, чтобы пополнить музей новыми трофеями»
Вчера, 21:46 36
Аршавин: «Рад, что вернулся в Санкт-Петербург»
Вчера, 20:30 23
Руслан Нигматуллин: «Подписание Терри - пиар-акция „Спартака“»
Вчера, 20:20 21
Червиченко: «Не понимаю, зачем Терри „Спартаку“»
Вчера, 19:33 52
Обсудить
Все комментарии
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 11:47
Посмотрим.
Abverin
Abverin
сегодня в 11:34
Нам пупсики доказывают, что в 38 лет для спартака это благо, привлечет зрителей, так зрители придут на футбол, или в музей антропологии?
Sysanin101
Sysanin101
сегодня в 11:29
Терри подписал контракт и теперь попадёт в спартаковский музей.
Его для этого пригласили и не только.
Каррера уже намекнул Терри, что пора ему сходить в музей, в свободное от тренировок время.
Болельщики будут ломится в музей поглазеть на английскую заморскую футбольную уникальность.
Угораздило же его в 37 футбольных лет тряхнуть стариной в Спартаке.
Только игра покажет, как Терри будет играть в Спартаке.
Если кто и выиграет от перехода, так это болельщики и зрители.
Будет им теперь о чём поговорить, прикинуть и даже посмотреть на виновника трансфера в Спартак.
Музей, музеем, но играть надо на поле.
Она и покажет, а стоит ли английская овчинка спартаковской музейной выделки.
Голь Федуна на выдумку хитра.
Для пополнения клубной кассы Терри вполне хорош и его пиар обещает принести доход.
В любом случае, желаем Терри новых футбольных успехов, но уже в Спартаке.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:19
Подкалывает спартак.
tuman960
tuman960
сегодня в 10:58
где то я уже такое слышал-ах да Анжи и Роберто Карлос!!!Теперь смотрим где Анжи!!!!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 10:49
Дима знает что говорит.
"НОВИЧОК" - съедет потом домой жди, " хороших " новостей от ВВС
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:43
Пока это кот в мешке.
Sergus
Sergus
сегодня в 10:41
Такое же, как спартак бы приобрел Булыкина.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100