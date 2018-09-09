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Игрок «Авангарда»: «Не сказал бы, что между ФНЛ и РПЛ существенная разница»

сегодня, 10:53
Краснодар-2Логотип футбольный клуб Краснодар-20 : 2Логотип футбольный клуб Авангард (Курск)АвангардМатч завершен

Полузащитник курского «Авангарда» Александр Трошечкин прокомментировал выездную победу команды над «Краснодаром-2» (2:0) в 10-м туре ФНЛ. Для краснодарцев это первое поражение в сезоне.

Конечно, тот факт, что в составе „Краснодара-2“ выступают сразу несколько игроков с опытом игры в РПЛ, добавлял интереса к матчу. Для меня это первая официальная игра после долгого перерыва, в Курске всего неделю, поэтому сложно сказать, насколько отличалась подготовка к этой игре по сравнению с другими. Но настраивались на краснодарцев мы очень серьёзно, как на одного из лидеров лиги. У нас получилось выполнить практически всё, что планировали перед игрой. Погода внесла коррективы, поле испортилось, было много борьбы, в которой мы имели преимущество. Разница с уровнем РПЛ? Трудно сравнивать. Конкретно по этому матчу не сказал бы, что она существенная. В большинстве моментов её не было вообще.

Напомним, что права на Трошечкина принадлежат «Ростову». В «Авангарде» хавбек играет на условиях аренды.

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Аксинья
Аксинья
сегодня в 11:59
Числиться в "Ростове", сидеть на скамейке "Ростова" и играть за основу "Ростова" это три совсем разные вещи...
ДСА
ДСА
сегодня в 11:47
С дублем действительно сложно сравнивать.
Alladins
Alladins
сегодня в 11:40
Судя по игре спартака да.
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 11:10
Авангард молодца .
galem72
galem72
сегодня в 11:06
Просто в РПЛ много колхоза, поэтому много матчей, которые ничем не отличаются от ФНЛ.
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