Игрок «Авангарда»: «Не сказал бы, что между ФНЛ и РПЛ существенная разница»

Полузащитник курского «Авангарда» Александр Трошечкин прокомментировал выездную победу команды над «Краснодаром-2» (2:0) в 10-м туре ФНЛ . Для краснодарцев это первое поражение в сезоне.

Конечно, тот факт, что в составе „Краснодара-2“ выступают сразу несколько игроков с опытом игры в РПЛ , добавлял интереса к матчу. Для меня это первая официальная игра после долгого перерыва, в Курске всего неделю, поэтому сложно сказать, насколько отличалась подготовка к этой игре по сравнению с другими. Но настраивались на краснодарцев мы очень серьёзно, как на одного из лидеров лиги. У нас получилось выполнить практически всё, что планировали перед игрой. Погода внесла коррективы, поле испортилось, было много борьбы, в которой мы имели преимущество. Разница с уровнем РПЛ ? Трудно сравнивать. Конкретно по этому матчу не сказал бы, что она существенная. В большинстве моментов её не было вообще.