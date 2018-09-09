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Вратарь СПАЛа попал в серьезную аварию

сегодня, 15:02

9 сентября вратарь «Сиракузы» Морис Гомис попал в аварию. Автомобиль, на котором двигался 20-летний футболист, врезался в стену недалеко от тренировочной базы клуба и перевернулся несколько раз.

На месте скончался член тренерского штаба команды. Голкипера доставили в местную больницу с травмами, однако сейчас его жизни ничего не угрожает.

Права на Мориса Гомиса принадлежат СПАЛу, где выступает его старший брат, Альфред Гомис.

В мае в автокатастрофе погиб бывший защитник «Астон Виллы» Джей-Ллойд Самуэль.

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