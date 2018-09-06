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Матч между сборными Японии и Чили отменен из-за землетрясения

сегодня, 13:55
ЯпонияЛоготип футбольный клуб Япония-:-Логотип футбольный клуб ЧилиЧилиЗавтра в 13:00 Не начался

Пресс-служба Федерации футбола Японии сообщает, что товарищеский матч между сборными Японии и Чили отменен из-за землетрясения на острове Хоккайдо, произошедшем в ночь на четверг.

Из-за последствий землетрясения JFA решила отменить матч между сборными Японии и Чили. Это решение было принято после тщательной оценки убытков, понесенных в результате удара стихии, включая ущерб, нанесенный инфраструктуре. Например, перебои с подачей электроэнергии, сбои в транспортной системе, а также обеспечение безопасности для всех зрителей, включая болельщиков гостей.

Напомним, что в прошлом году стадион «Ацтека» в Мексике пострадал из-за землетрясения.

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