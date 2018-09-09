Семак: «Маркизио нужно время»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют новичка команды Клаудио Маркизио, который появился на 82-й минуте товарищеского матча с «Кайратом» (1:0).

Маркизио нужно время, чтобы набрать форму. Сколько ему понадобится? Все индивидуально. Он только вчера прилетел. С корабля на бал. Ему нужно было почувствовать атмосферу. Мы рады, что он смог принять участие в этом матче.

Я высказывал пожелания относительно трансферов. Руководство согласилось, но в период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом. А что касается Маркизио, я всегда говорил, что если у нас есть возможность пригласить сильного игрока, мы ей воспользуемся. Мы рады, что Клаудио присоединился к нам. Особенно в свете того, что мы лишились Нобоа. И мы с нетерпением ждем наших травмированных игроков.