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Семак: «Маркизио нужно время»

сегодня, 20:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)КайратМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал дебют новичка команды Клаудио Маркизио, который появился на 82-й минуте товарищеского матча с «Кайратом» (1:0).

Маркизио нужно время, чтобы набрать форму. Сколько ему понадобится? Все индивидуально. Он только вчера прилетел. С корабля на бал. Ему нужно было почувствовать атмосферу. Мы рады, что он смог принять участие в этом матче.

Я высказывал пожелания относительно трансферов. Руководство согласилось, но в период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом. А что касается Маркизио, я всегда говорил, что если у нас есть возможность пригласить сильного игрока, мы ей воспользуемся. Мы рады, что Клаудио присоединился к нам. Особенно в свете того, что мы лишились Нобоа. И мы с нетерпением ждем наших травмированных игроков.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:18
Маркизио играет руками(сразу двумя), а не головой и ногами! Это он успел уже показать!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
сегодня в 21:12
МКС:
Конечно нужно время. Человек привык, Юве, Рома. А тут БАЦ - КАйрат.
Как увидит спартак, вообще разочаруется, скажет, не хочу играть с пердивными.
Alista
Alista
сегодня в 21:01
Василий 50:
Семак: "В период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом". ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Это похоже на нытье и выглядит достаточно цинично на фоне многих клубов РФПЛ.
Ты о чем, он же говорит во время трансферного окна?
МКС
МКС
сегодня в 20:57
Конечно нужно время. Человек привык, Юве, Рома. А тут БАЦ - КАйрат.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:56
Пока Маркиз никакой.
Faustello
Faustello
сегодня в 20:41
40к на товарняк? Браво Питерский болельщик, браво!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 20:30
Семак:
"В период работы трансферного окна нам не удалось усилиться должным образом".
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Это похоже на нытье и выглядит достаточно цинично на фоне многих клубов РФПЛ.
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