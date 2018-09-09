  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • США. МЛС
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Лига Наций
  • Россия. 2-й дивизион. Восток
  • Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Россия. Премьер-Лига Крыма
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип ДанияДания 1:0 Логотип УэльсУэльс - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип БолгарияБолгария 0:0 Логотип НорвегияНорвегия - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип ГрузияГрузия 0:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
19:00 Закончился первый тайм Логотип МакедонияМакедония 1:0 Логотип АрменияАрмения - - -
21:45 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип НидерландыНидерланды - - -
21:45 сегодня Логотип КипрКипр -:- Логотип СловенияСловения - - -
21:45 сегодня Логотип ЛихтенштейнЛихтенштейн -:- Логотип ГибралтарГибралтар - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1:0 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип ГерманияГермания -:- Логотип ПеруПеру 1.25 5.73 11
ГлавнаяНовости

Яролим: «На ЧМ-2018 россияне сплотились и сейчас находятся на подъеме»

сегодня, 19:02
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияЗавтра в 19:00 Не начался

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.

Мы сожалеем, что уступили украинской сборной в прошлой встрече. Подробно разобрали свои ошибки. У нас не шла игра при владении мячом.

Перед началом ЧМ-2018 сборная России не имела каких-то больших результатов, но на мундиале россияне сплотились и сейчас находятся на подъеме. Учитывая это, мы надеемся показать достойный футбол.

Ранее мыслями о предстоящей игре поделился полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Хавбек сборной Чехии Гушбауэр: «Нам будет трудно забить России»
Сегодня, 18:48 3
Кафельников: «Спартаковской молодежи будет полезно понаблюдать за Терри»
Сегодня, 18:05 18
Ловчев: «Наши футболисты почувствовали народную любовь и обрели силу»
Сегодня, 17:54 2
Дзюба: «Ни с кем из игроков не обменивался футболками на чемпионате мира»
Сегодня, 17:14 6
Радимов - об Аршавине: «Лучший игрок в российской истории снова в Питере»
Сегодня, 17:12 16
Ледяхов отказался комментировать причины своего увольнения из «Ахмата»
Сегодня, 16:13 10
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100