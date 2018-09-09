Яролим: «На ЧМ-2018 россияне сплотились и сейчас находятся на подъеме»

Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча с командой России.
Мы сожалеем, что уступили украинской сборной в прошлой встрече. Подробно разобрали свои ошибки. У нас не шла игра при владении мячом.
Перед началом ЧМ-2018 сборная России не имела каких-то больших результатов, но на мундиале россияне сплотились и сейчас находятся на подъеме. Учитывая это, мы надеемся показать достойный футбол.
Ранее мыслями о предстоящей игре поделился полузащитник сборной Чехии Йозеф Гушбауэр.