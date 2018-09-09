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Ярмоленко предложил проводить все матчи сборной Украины во Львове

сегодня, 20:13
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу команды над Словакией (1:0) в матче Лиги Наций.

Игра была больше ничейная, но хорошо, что выиграли. Непривычно играть во Львове без болельщиков, привыкли, что тут сумасшедшая поддержка. Слава Богу, не проигрываем на «Арене Львов». Все ребята только «за» то, чтобы все матчи сборной проводились во Львове. Мне нравится тут играть.

Перед пенальти не переживал. Мне хотелось забить. Иногда это мешает. Где-то я переживал за то, что ребята старались на протяжении всей игры, не хотелось подвести их и всю страну.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:59
Там приезжим по мозгам бьют.
VIPded
VIPded
сегодня в 20:39
Когда будет сборная Галиции - будет играть только во Львове...)))
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 20:35
cska plus:
Левая победа с левым пеналем.
И всегда играть во Львове перед пустыми трибунами. Хорошо хоть у него нашлась совесть признать, что игра была ничейная. Ну а Шева, опять скажет, что победили заслуженно!
cska plus
cska plus
сегодня в 20:28
Левая победа с левым пеналем.
InKarpinWeTrust
InKarpinWeTrust
сегодня в 20:22
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