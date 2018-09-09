Ярмоленко предложил проводить все матчи сборной Украины во Львове

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал победу команды над Словакией (1:0) в матче Лиги Наций.

Игра была больше ничейная, но хорошо, что выиграли. Непривычно играть во Львове без болельщиков, привыкли, что тут сумасшедшая поддержка. Слава Богу, не проигрываем на «Арене Львов». Все ребята только «за» то, чтобы все матчи сборной проводились во Львове. Мне нравится тут играть.

Перед пенальти не переживал. Мне хотелось забить. Иногда это мешает. Где-то я переживал за то, что ребята старались на протяжении всей игры, не хотелось подвести их и всю страну.