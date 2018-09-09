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Лига Наций 2018/2019, 2 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип УкраинаУкраина 1:0 Логотип СловакияСловакия - - -
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19:00 Закончился первый тайм Логотип ГрузияГрузия 0:0 Логотип ЛатвияЛатвия - - -
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Козак: «Не считаю, что Словакия заслужила поражение в игре с Украиной»

сегодня, 19:42
УкраинаЛоготип футбольный клуб Украина1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак прокомментировал поражение своей команды от Украины (0:1) в матче Лиги Наций. Единственный мяч «желто-синие» забили с пенальти.

Мы себе так и представляли этот матч. Ребят не могу упрекать, они сыграли хорошо. Нужно было использовать моменты, которые у нас были в двух таймах. Игра была равная. Мы получили пенальти в свои ворота и остались разочарованными.

Пенальти – очень спорный. Стоит посмотреть видео. Я разговаривал с ребятами. Они сказали, что там было 50 на 50. Коснулись игрока рукой, он упал... Судья принял такое решение. Мы разочарованы назначением пенальти и не считаем, что заслужили поражение.

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КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:55
Хохлы выиграли группу, осталось в ничью сыграть.
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