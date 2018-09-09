Маркизио: «Мои дети были очень рады надеть футболки „Зенита“»

Новичок «Зенита» Клаудио Маркизио поделился впечатлениями от своего дебюта за российский клуб. Итальянец появился на поле в товарищеском матче с «Кайратом» (1:0).

Великолепная, просто изумительная атмосфера на матче, к тому же мы победили. Все отлично. Был удивлен, увидев столько болельщиков на товарищеском матче. Смотрел матч со «Спартаком» — болельщики впечатлили меня еще тогда. Они сильно помогают в игре, их поддержка очень важна.

Я разговаривал с товарищами по команде, пока ждал выхода на поле. Мы обсудили спортивные вопросы. С завтрашнего дня начну полностью вливаться в команду.

Мои дети уже неделю просили меня как можно скорее отвести их на стадион. Наконец-то это случилось. Конечно, они были очень рады надеть футболки «Зенита». Я сам также был очень взволнован.