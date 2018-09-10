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Черчесов: «Кого угодно мы бы сегодня не обыграли»

сегодня, 21:43
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия5 : 1Логотип футбольный клуб ЧехияЧехияМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу над командой Чехии в товарищеском матче.

По большому счету, мы начали игру так, как планировали. Быстро забили три мяча. Далее из-за невынужденных потерь мы отдали инициативу сопернику и набегались без мяча. Потом снова взяли игру под контроль и забили два мяча. Ребята вышли неплохо на замены, но рисунок игры изменился. Заменил Фернандеса, поскольку он в перерыве сказал, что, возможно, получил спазм.

Кого угодно мы бы сегодня не обыграли. Мы четко знали, с кем играем, поэтому были готовы ко всему. У нас были игры и получше: с Аргентиной или Францией. Но тогда соперник нам не позволял выиграть. Рад, что Ионов вернулся в сборную. Также рад за Заболотного. Болельщики нас сегодня хорошо поддерживали. Стадион в Ростове во всех отношениях хороший. 

У нас следующие игры будут в октябре. Каждый раз мы думаем, как сделать правильно, действуем в зависимости от соперника. Сегодня так сыграли, а завтра - по-другому. На разные мероприятия нельзя одеваться одинаково.

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Все комментарии
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 22:34
Всё по делу
Alladins
Alladins
сегодня в 22:33
Эка его попёрло.
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 22:04
Раньше помню Черчесов как-то неохотно что-ли давал интервью. Его спросят допустим, о чем думали, когда состав ставили. А он: "Что за вопрос такой, о чем думали? Следующий вопрос". И т.д. А теперь, когда победы пришли, разговорился) Ну и хорошо)
ZedZipper
ZedZipper
сегодня в 22:02
"На разные мероприятия нельзя одеваться одинаково"
Тогда зачем ты всё время носишь усы?
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