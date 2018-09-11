Лаццари: «Если честно, надеялся на иной дебют в сборной Италии»

Защитник СПАЛа Мануэль Лаццари поделился впечатлениями от дебютного матча за сборную Италии. Встреча в рамках Лиги Наций завершилась победой Португалии (1:0).

Если честно, я надеялся на иной дебют, но мы играли против очень сильного соперника. Несмотря на отсутствие Криштиану Роналду, у них была очень качественная атакующая линия.

Это был очень полезный опыт для меня. Мы играли против действующих чемпионов Европы и пропустили только один гол после контратаки.

Темп игры был очень быстрым, проходили опасные контратаки.

Жаль, что мы не добились положительного результата.