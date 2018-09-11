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Тите ответил на шутку Трампа о сборной Бразилии

сегодня, 07:19

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал шутку президента США Дональда Трампа, произнесённую им на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино. Во время общения с прессой Трамп перебил бразильского журналиста, намекнув на вылет южноамериканцев в четвертьфинале ЧМ-2018.

«Страна футбола? Кажется, у вас недавно с этим были некоторые проблемы», — сказал Трамп.

Каков мой ответ Трампу? Таков, что Бразилия пять раз выигрывала чемпионат мира. Возможно, ему следовало лучше знать историю.

Недавно сборная Бразилии обыграла команду США в товарищеском матче (2:0).

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удав
удав
сегодня в 08:06
мог бы и покруче ответить типа "америка страна демократии?кажется у вас с этим давно проблемы!"
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