Тите ответил на шутку Трампа о сборной Бразилии

сегодня, 07:19

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал шутку президента США Дональда Трампа, произнесённую им на встрече с главой ФИФА Джанни Инфантино. Во время общения с прессой Трамп перебил бразильского журналиста, намекнув на вылет южноамериканцев в четвертьфинале ЧМ -2018.

«Страна футбола? Кажется, у вас недавно с этим были некоторые проблемы», — сказал Трамп.

Каков мой ответ Трампу? Таков, что Бразилия пять раз выигрывала чемпионат мира. Возможно, ему следовало лучше знать историю.