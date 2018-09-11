Скалони: «Футболка с 10-м номером ожидает Месси. Или его решения»

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что 10-й номер не будет использоваться в национальной команде до возвращения в неё Лионеля Месси.

На данный момент 10-й номер принадлежит Месси. Это так и останется, пока Месси не примет окончательного решения о выступлении за сборную.

Его возвращение возможно, поэтому я сохранил для него этот номер. Если вы обратили внимание, все игроки, выступавшие на ЧМ , сохранили свои номера, но «десятка» – это номер исключительно для Месси. Это моё решение.

Очевидно, что команда теряет в качестве, когда за неё не играет лучший футболист мира. Но наша идея состоит в том, чтобы собрать команду, в которую Месси мог бы вернуться, в которой ему было бы комфортно.