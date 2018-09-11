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Скалони: «Футболка с 10-м номером ожидает Месси. Или его решения»

сегодня, 06:39

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Аргентины Лионель Скалони сообщил, что 10-й номер не будет использоваться в национальной команде до возвращения в неё Лионеля Месси.

На данный момент 10-й номер принадлежит Месси. Это так и останется, пока Месси не примет окончательного решения о выступлении за сборную.

Его возвращение возможно, поэтому я сохранил для него этот номер. Если вы обратили внимание, все игроки, выступавшие на ЧМ, сохранили свои номера, но «десятка» – это номер исключительно для Месси. Это моё решение.

Очевидно, что команда теряет в качестве, когда за неё не играет лучший футболист мира. Но наша идея состоит в том, чтобы собрать команду, в которую Месси мог бы вернуться, в которой ему было бы комфортно.

Напомним, в первом матче без Месси сборная Аргентины уверенно переиграла Гватемалу (3:0).

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Все комментарии
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 06:54
Вот же классно лизнул.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:49
Пора бы уже оставить в покое старичка, не интересна ему стала сборная.
ndedov
ndedov
сегодня в 06:46
Сборной надо научиться играть без него!
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