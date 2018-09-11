Вице-президент РФС: «Сборная России после ЧМ-2018 эволюционирует»

Вице-президент РФС Сергей Анохин считает, что домашний чемпионат мира дал российским футболистам многое, после турнира национальная сборная растет от матча к матчу.

В понедельник сборная России в товарищеском матче в Ростове-на-Дону разгромила команду Чехии со счетом 5:1

Вчера эмоции переполняли не только из-за крупной победы, но еще и потому, что порадовал 12-й игрок в лице ростовских болельщиков. Стадион был переполнен, зрители активно поддерживали нашу команду, ребята действительно подарили людям праздник. Я уверен, что после таких игр популярность футбола в стране будет расти огромными темпами во всех регионах.

Ребята выложились по максимуму, а сборная становится командой, в которую игроки приезжают с удовольствием. У футболистов есть запредельная мотивация играть в каждом матче, несмотря на его статус. Сборная уже перешагнула чемпионат мира, который дал нам очень многое, я думаю, что у команды идет эволюция, она растет с каждой игрой.