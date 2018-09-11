Градиленко: «Надеюсь, такая игра будет всегда у сборной»

Бывший защитник «Спартака» и ЦСКА Дмитрий Градиленко прокомментировал победу сборной России над Чехией (5:1) в товарищеском матче.

Надеюсь, такая игра будет всегда у сборной. Я получил удовольствие от игры и от всего остального. Мы играли очень солидно, с позиции силы. Было ощущение, будто это официальный матч, а не товарищеский. Может, так влияют новые стадионы. Наши ребята почувствовали уверенность в своих силах. В этом «виноват» Станислав Саламович. Он сумел раскрепостить ребят и объяснить им, что против них играют такие же люди. Мы же сами не знаем своего максимума. А то, что наши футболисты обученные, было видно.

Я не уверен, что в следующей игре Чехии кто-то забьёт пять голов. Очень здорово, что в руках у тренера есть игрок, который мотивирует Дзюбу. У нас есть нападающий, который тоже умеет забивать. И это ещё не было Чалова и Смолова. Это здорово, когда у тебя есть проблема выбора игрока.