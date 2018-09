Полузащитник Иван Ракитич провел юбилейный матч за сборную Хорватии. Матч Лиги Наций против Испании стал для футболиста 100-м в футболке национальной команды.

«Шашечные» разгромно проиграли со счетом 0:6.

🇪🇸🆚🇭🇷

👏 #Croatia vice-captain @ivanrakitic joins the exclusive Club 100, earning his benchmark cap at @SeFutbol in Elche!#BeProud #Family #ESPCRO #Vatreni🔥 pic.twitter.com/aSdOcpmC9G