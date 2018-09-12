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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
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03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
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«Барселона» представила третью форму кораллового цвета

сегодня, 11:18

Пресс-служба «Барселоны» представила третий комплект формы на сезон 2018/19. Новая форма имеет оригинальный дизайн - футболка выполнена в коралловом цвете. 

Недавно «Рома» также презентовала третий комплект формы

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Все комментарии
Mister_Leo
Mister_Leo
сегодня в 12:24
Нафиг им этот розовый .. решили с Реала пример взять
Принцесса соккера
Принцесса соккера
сегодня в 12:10
Каталонцам всегда нравился розовый) Они в розовом такие милашки)))
311
311
сегодня в 12:08
А пачка и пуанты какого цвета?)
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 12:00
Розовенькая все как они любят.)))
самый добрый
самый добрый
сегодня в 11:51
Вот эти «потёки» на воротнике и рукавах - это новая мода? Что-то всё больше и больше форм разных клубов становятся как после дождя...или от пота. Своеобразная маскировка?
Robbaggio
Robbaggio ответил амурец
сегодня в 11:37
    nba05
    nba05
    сегодня в 11:33
    Классно!
    амурец
    амурец
    сегодня в 11:33
    скорее розового
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