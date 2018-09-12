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Бабаев: «Нет причин полагать, что ЦСКА запретят играть в „Лужниках“»

сегодня, 15:15

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ждет разрешения от УЕФА проводить домашние матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

Такое решение было принято в связи с тем, что «Лужники» гораздо вместительнее домашней арены «армейцев».

Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА.

Думаю, получим письмо сегодня к вечеру. Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет.

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Все комментарии
Jum13
Jum13
сегодня в 15:43
Федун: "Нет причин полагать, что спартаку интересны еврокубки"
mangoх12
mangoх12
сегодня в 15:37
Большому кораблю - большое плавание
самый добрый
самый добрый
сегодня в 15:35
Занесли?
Сергей Саныч
Сергей Саныч ответил LOpp
сегодня в 15:34
Лужники вмещают 78 тысяч, арена цска 30. но, не важно где будет играть цска в ЛЧ, все равно придет 20 тысяч.
Это ответ армейских болельщиков на кидок Гинера с красно-синими бутербродами.
Обещался,но кинул.
Народ и схлынул.
А в Луже эхо сильнее будет.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил Igo0rek
сегодня в 15:33
Гениально! Построили свой стадион, чтобы домашние матчи ЛЧ играть в Лужниках...
НУ ТАК ПРИЕДУТ РЕАЛ И РОМА, А НЕ КАКИЕ-ТО ШАЛЬКИ И ГАЛАТАСАРАИ !

ГЫ-ГЫ
LOpp
LOpp ответил Igo0rek
сегодня в 15:28
Гениально! Построили свой стадион, чтобы домашние матчи ЛЧ играть в Лужниках...
Лужники вмещают 78 тысяч, арена цска 30.
но, не важно где будет играть цска в ЛЧ, все равно придет 20 тысяч.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 15:23
Гениально! Построили свой стадион, чтобы домашние матчи ЛЧ играть в Лужниках...
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