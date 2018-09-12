Бабаев: «Нет причин полагать, что ЦСКА запретят играть в „Лужниках“»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ждет разрешения от УЕФА проводить домашние матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».

Такое решение было принято в связи с тем, что «Лужники» гораздо вместительнее домашней арены «армейцев».

Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА .

Думаю, получим письмо сегодня к вечеру. Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет.