Бабаев: «Нет причин полагать, что ЦСКА запретят играть в „Лужниках“»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб ждет разрешения от УЕФА проводить домашние матчи текущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадионе «Лужники».
Такое решение было принято в связи с тем, что «Лужники» гораздо вместительнее домашней арены «армейцев».
Мы в процессе. Думаю, что все должно быть нормально. Просто пока нет официального письма от УЕФА.
Думаю, получим письмо сегодня к вечеру. Комиссия прошла. У нее есть кое-какие просьбы. Это даже не замечания, а рекомендации. Никаких оснований полагать, что нам запретят проводить матчи в «Лужниках», нет.
Обещался,но кинул.
Народ и схлынул.
А в Луже эхо сильнее будет.
Обещался,но кинул.
Народ и схлынул.
А в Луже эхо сильнее будет.
ГЫ-ГЫ
ГЫ-ГЫ
но, не важно где будет играть цска в ЛЧ, все равно придет 20 тысяч.
но, не важно где будет играть цска в ЛЧ, все равно придет 20 тысяч.