Возле стадиона «Торпедо» появится спорткомплекс с манежем

сегодня, 12:25

Сообщается, что выдано разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем на юге Москвы. ФОК появится на территории стадиона им. Э.А. Стрельцова.



«Реконструкция стадиона футбольного клуба „Торпедо“, который пока играет во втором дивизионе, начнётся со строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем. Разрешение на строительство действует до июля 2020 года. Работы будут вестись за счёт средств инвестора», – цитирует Антосенко портал стройкомплекса Москвы.



Площадь четырехэтажного здания составит 5,3 тыс. кв. м. Тренировки по футболу будут проходить на первом этаже. На втором этаже для спортсменов оборудуют универсальный и тренажерный залы, сауну, на третьем – зал для борьбы. На четвертом разместятся помещения администрации.

Недавно сообщалось, что долги «Торпедо» составляют миллиард рублей.