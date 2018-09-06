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Возле стадиона «Торпедо» появится спорткомплекс с манежем

сегодня, 12:25

Сообщается, что выдано разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем на юге Москвы. ФОК появится на территории стадиона им. Э.А. Стрельцова. 

«Реконструкция стадиона футбольного клуба „Торпедо“, который пока играет во втором дивизионе, начнётся со строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с футбольным манежем. Разрешение на строительство действует до июля 2020 года. Работы будут вестись за счёт средств инвестора», – цитирует Антосенко портал стройкомплекса Москвы.

Площадь четырехэтажного здания составит 5,3 тыс. кв. м. Тренировки по футболу будут проходить на первом этаже. На втором этаже для спортсменов оборудуют универсальный и тренажерный залы, сауну, на третьем – зал для борьбы. На четвертом разместятся помещения администрации.

Недавно сообщалось, что долги «Торпедо» составляют миллиард рублей.

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Все комментарии
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 13:11
Ну, дай Бог, может уже начнётся возрождение славного ТОРПЕДО!!!!! Удачи и скорейшего возвращения в ПЛ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:44
всегда пожалуйста,это ж супер
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