ЦСКА хуже «Ротора», «Спартак» спасает арена, а «Зенит» вывел бакланов

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Реклама за счет стадионов – лучшее, что могло случиться с российским футболом. Но «Соккер.ру» ждет работу на болельщиков, а не ставку на скандалы.

ЦСКА в «Лужниках» - большой риск

«Армейцы» хотят использовать коммерчески выгодный жребий в Лиге чемпионов, чтобы улучшить финансовое положение клуба. Неизвестно ведь, когда вернутся в престижный турнир в ближайшие годы – молодая команда не ставит на победу в чемпионате. Помня о том, что были желающие глянуть на МЮ и «Арсенал» на клубном стадионе, но не всем хватило мест, ЦСКА решил разыграть карту «Лужников».

И это верное решение, поскольку очевидно, что на «Реал» соберется целый стадион. Как помните, на Месси на обновленном стадионе пришли, так что и на победителя ЛЧ даже без Роналду появятся. Все понимают, что ЦСКА не очень интересен москвичам – очевидно по домашней посещаемости в РПЛ , поэтому клуб сразу готов к тому, что «Рома» и «Виктория» не соберут аналогичную аудиторию, как «Реал». Но все просчитали и сделали выбор – УЕФА рассматривает запрос.

Арена часто спасает «Спартак»

Во-первых, дома «Спартак» нередко играет лучше, чем гостях. На «Открытие Арене» даже в меньшинстве могут отработать качественнее, чем в полных составах на выезде. Во-вторых, у «красно-белых» объективно огромная армия верных поклонников, которые следуют за клубом по всей России и всему миру, если пускают на чужие арены, и домашняя атмосфера отличная.

Также «Спартак» не накажут за нарушение финансовых правил УЕФА , в том числе из-за «Открытие Арены». Одноименный банк заключил с клубом самый крупный для Восточной Европы контракт по неймингу стадиона. В прошлый раз заплатили около 1.2 млрд рублей, сейчас сумму не разглашают, но банк, который до 2023 года будет поддерживать клуб, помогает москвичам сводить финансовые концы с концами.

«Зенит» выехал из «Баклан-арены»

На хорошем стадионе даже нулевая ничья смотрится – 61 467 фанатов не скучали, и телезрители подтянулись, тоже поставив рекорд для 2018 года. «Зениту» хочется, чтобы клуб символизировали львы, поэтому они, в отличие от чиновников, придумавших связь с бакланами, вкладывают немалые деньги в арену и ее развитие. Различные акции, даже локальные шутки – вроде календаря с 3 сентября, который нужно переворачивать, оживляют атмосферу.

Чтобы бывший «Крестовский» превратить в новый дом для клуба, приложили немало усилий. На данный момент стадион «Санкт-Петербург» - самая посещаемая домашняя арена РПЛ , и в ближайшие годы ничего не изменится. Ведь это одновременно и самый большой стадион. Пусть на пустом «Петровском» порой случаются чудеса, а в новом доме «Зенит» пока чемпионство не праздновал, если по общей посещаемости проигрывают «Спартаку», то по домашней далеко впереди. Собирают по 51 тысяче фанатов в среднем, и поставили рекорд на матче с москвичами.

«Крыльям Советов» нельзя молчать

Пришло сообщение, что на «Самара Арене» не подключен пожарный водопровод. Системы тушения не тестировали, а половину стадиона не подключили к противопожарной сигнализации. С огнем шутки плохи, так что не стоит надеяться на добросовестность чиновников – один уже заявил, что это не его сфера ответственности. А клуб «Крылья Советов» может позволить нанять разово специалиста по противопожарным системам для независимой проверки.

Для бюджета любого клуба такая экспертиза – копейки. Зато можно будет выложить на официальном сайте заключение, что стадион безопасен. Или наоборот, что подрядчики не выполнили работы, за которые получили деньги. Тогда надо срочно все подключать и тестировать, ведь когда собираешь 28 тысяч человек, среди которых женщины, дети и мужчины, которые в случае паники гарантируют создание смертельной давки, надо проявить сознательность. «Крылья Советов», действуйте, это ваши люди и вам их беречь!

У «горожан» есть чемпионский козырь

Когда «Краснодар» станет чемпионом России, то одним из главных факторов окажется поддержка на родной арене. На футбол стали приходить постоянно, и очевидно, что не по причине десятилетней любви к «быкам» - клуб молодой и завоевывает аудиторию в прямом эфире. «Горожане» собирают по 30 000 зрителей в среднем, но могут добивать показатели до аншлагов, когда не подведут гостевые сектора.

Понятно, что пока команда Мусаева не всегда играет так, чтобы народ восторгался, но поскольку пока лишь два матча из шести провели дома, а в последнем случае Шапи Сулейманов обеспечил победу над чемпионом, то народ раззадорили. Публика хочет чаще видеть на шикарном экране арены надпись: «Победа». В Краснодаре теперь есть что показать туристам – парк и стадион. Это уже немало, для того же Саранска арена – изюминка города.

Клубы ФНЛ выше ЦСКА и «Локомотива»

Стадион у ЦСКА появился, а народ не пришел. Обидно, конечно, но пустые места на аренах «Локомотива» или «армейцев» на 90 % - вина клубов. Логистикой или любыми другими причинами не объяснить настолько низкую посещаемость. Извините, но в этом сезоне средняя посещаемость домашних игр «Рубина» пока выше, чем у чемпиона и вице-чемпиона. В той самой Казани, где футбол обычно мало кому был нужен даже после открытия стадиона.

Ладно, «Локомотив» - клуб без давних побед, хотя и со свежим успехом. Но ЦСКА нельзя ронять исторический статус, очевидно недорабатывая с публикой. Москва не резиновая, но это ведь не Монтевидео, где находятся 15 из 16 стадионов Примеры Уругвая. В столице России много видных клубов, четверо играют в РПЛ , но когда у «Динамо» появится новый стадион, каждый из четверки должен работать над посещаемостью.

ЦСКА набрал 18 тысяч фанатов в среднем на арене в 30 тысяч. Полупустой стадион… Представьте, что на «Викторию» придет столько же народа в «Лужники» - на арену на 78 тысяч. О пустом стадионе на матче Лиги чемпионов напишет весь мир в тот же день. При этом объективных причин, почему ЦСКА не работает с фанатами, нет. Если в Волгограде, Саранске и Нижнем Новгороде прямо сейчас в ФНЛ собирают больше зрителей в среднем, чем на играх ЦСКА , то с москвичами, коих минимум 12 млн. человек, необходимо работать.

Аргумент, что в столице народ богатый и досуг у них другой, принимается. И вопрос отчасти логистики учитываем – город огромный. Но почему тогда на арену «Спартак» добираются, а у ЦСКА проблемы? Если во второй лиге собирают более 28 тысяч в среднем на играх «Ротора», то 11 клубам РПЛ пора задуматься, что они делают не так. У них процент наполняемости арен ниже! Эффект новых стадионов после ЧМ -18 – важная составляющая успеха в провинции, но когда «Мордовия» и «Рубин» интереснее публике, чем участники ЛЧ – ситуация ненормальная.