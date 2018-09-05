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Бабаев: «Ждем решения УЕФА, чтобы играть матчи ЛЧ в „Лужниках“»

сегодня, 20:33

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб отправил запрос в УЕФА с просьбой сыграть домашние матчи грядущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», поскольку он вместительнее «ВЭБ-Арены».

ЦСКА сыграет в одной группе ЛЧ с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» из Пльзени.

Действительно, мы обратились в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность сыграть все наши домашние матчи Лиги чемпионов в „Лужниках“. Категорически не представляется возможным сыграть матчи на разных стадионах — все три матча должны пройти на одной арене. Мы ожидаем окончательного решения УЕФА, но не думаю, что будут сложности. Мы очень долго анализировали ситуацию перед тем, как принять это непростое решение. Основная причина — на поверхности: очевидно, что не все болельщики смогли бы попасть на матчи Лиги чемпионов, особенно с „Реалом“, на „ВЭБ-Арене“. Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда играли с „Манчестер Юнайтед“, лондонским „Арсеналом“. Тогда огромное количество людей не смогло попасть на матчи.

С одной стороны, было огромное желание сыграть матчи на своём родном стадионе. С другой стороны, мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матч ЦСКА с лучшим на данный момент клубом мира. Не каждый год в Россию приезжает „Реал“. К тому же во внимание принимались вопросы комфорта и безопасности зрителей. „Лужники“ недавно принимали финал чемпионата мира. Этот стадион идеально подходит для проведения матчей топ-категории. Будет заключён договор аренды, предварительные переговоры уже проведены.

Наша основная задача — чтобы все желающие смогли посетить матч с „Реалом“. Да, на „Рому“ придёт чуть меньше народу, возможно. Надеюсь, что и на „Викторию“ люди придут. Это не самый именитый соперник, декабрь месяц. Но тут всё зависит от нас. Если матч будет иметь турнирное значение, если он будет определяющим, то болельщики придут поддержать команду. Понятно, что не полные „Лужники“, но надеемся на поддержку наших болельщиков и любителей футбола.

Мы общались с представителями нашего фан-клуба, обсуждали плюсы и минусы. Но если есть возможность сделать так, чтобы больше людей пришли на футбол, надо ей пользоваться. Государство приложило огромные усилия, чтобы инфраструктура улучшилась. Воочию все смогут убедиться, что „Лужники“ — суперсовременная арена. Даже если на „Реал“ придут просто посмотреть, а не болеть за ЦСКА, то почему бы и нет? Они тоже имеют на это право. Если ЦСКА выйдет в еврокубковую весну, то мы постараемся продолжить играть в „Лужниках“. Зачем что-то менять?

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 20:48
На Реал и Рому придут без вопросов. Но о существовании такого клуба как Виктория Плзень не все в Россию знают
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:48
А свой то стадион строили зачем? Для ФНЛ, что ли???
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 20:47
Николай 86:
Цска! - зарядили все 158 фанатов армейцев. Цска-цска-цска... эхом ответила пустая чаша Лужников
Команда ****нов! ... эхом ответила пустая чаша Лужников
Заполярный
Заполярный
сегодня в 20:46
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЛУЖИ. ИГРАЙТЕ В КОНЮШНЕ.
Николай 86
Николай 86
сегодня в 20:46
Цска! - зарядили все 158 фанатов армейцев. Цска-цска-цска... эхом ответила пустая чаша Лужников
ВЦСПС 1
ВЦСПС 1
сегодня в 20:44
Гинерка по ходу хочет и рыбку сьесть, и концерт Басты на унитаз арене.
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 20:44
Зачем тогда свой стадион строили?
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 20:44
Басту в Лужу .
кузьма 87
кузьма 87
сегодня в 20:41
Даже если на „Реал“ придут просто посмотреть, а не болеть за ЦСКА, то почему бы и нет?
Самое главное предложение во всём тексте)
sir-5
sir-5
сегодня в 20:40
Трезвый повар:
Странное решение. Вместо своего нового стадио проводить матчи на арене которую наполовину заполнят
Хитрый Гинер бережёт стадион для продажи. Кто же продаёт лошадь,которая притащила возок хозяина???
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 20:39
Дык Лужу снова собираются реконструировать. Гыгыгы
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 20:39
Я Памятник Себе:
На Реал и Рому легко заполнят.
Эт ток потому, что придут посмотреть на Реал и Рому.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 20:38
Странное решение. Вместо своего нового стадио проводить матчи на арене которую наполовину заполнят
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 20:38
AntiherQ1488:
аншлаг на ВЭБе ахахахахахахаххахахахахахахаах
На Реал и Рому легко заполнят.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 20:36
Нефик порчу на Лужу наводить...))
sir-5
sir-5
сегодня в 20:36
На "Реал" даже все спартачи придут.Как "мыши,которые ели кактус".Конечно,посмотреть разгром ЦСКА,прежде всего.
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 20:35
Я Памятник Себе:
Лучше аншлаг на ВЭБе, чем 70% в Луже.
аншлаг на ВЭБе

ахахахахахахаххахахахахахахаах
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 20:35
Лучше аншлаг на ВЭБе, чем 70% в Луже.
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