Бабаев: «Ждем решения УЕФА, чтобы играть матчи ЛЧ в „Лужниках“»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб отправил запрос в УЕФА с просьбой сыграть домашние матчи грядущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», поскольку он вместительнее « ВЭБ -Арены».

ЦСКА сыграет в одной группе ЛЧ с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» из Пльзени.