Бабаев: «Ждем решения УЕФА, чтобы играть матчи ЛЧ в „Лужниках“»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил, что клуб отправил запрос в УЕФА с просьбой сыграть домашние матчи грядущего розыгрыша Лиги чемпионов на стадионе «Лужники», поскольку он вместительнее «ВЭБ-Арены».
ЦСКА сыграет в одной группе ЛЧ с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» из Пльзени.
Действительно, мы обратились в УЕФА с просьбой рассмотреть возможность сыграть все наши домашние матчи Лиги чемпионов в „Лужниках“. Категорически не представляется возможным сыграть матчи на разных стадионах — все три матча должны пройти на одной арене. Мы ожидаем окончательного решения УЕФА, но не думаю, что будут сложности. Мы очень долго анализировали ситуацию перед тем, как принять это непростое решение. Основная причина — на поверхности: очевидно, что не все болельщики смогли бы попасть на матчи Лиги чемпионов, особенно с „Реалом“, на „ВЭБ-Арене“. Мы уже сталкивались с такой ситуацией, когда играли с „Манчестер Юнайтед“, лондонским „Арсеналом“. Тогда огромное количество людей не смогло попасть на матчи.
С одной стороны, было огромное желание сыграть матчи на своём родном стадионе. С другой стороны, мы предоставим возможность посмотреть всем желающим на матч ЦСКА с лучшим на данный момент клубом мира. Не каждый год в Россию приезжает „Реал“. К тому же во внимание принимались вопросы комфорта и безопасности зрителей. „Лужники“ недавно принимали финал чемпионата мира. Этот стадион идеально подходит для проведения матчей топ-категории. Будет заключён договор аренды, предварительные переговоры уже проведены.
Наша основная задача — чтобы все желающие смогли посетить матч с „Реалом“. Да, на „Рому“ придёт чуть меньше народу, возможно. Надеюсь, что и на „Викторию“ люди придут. Это не самый именитый соперник, декабрь месяц. Но тут всё зависит от нас. Если матч будет иметь турнирное значение, если он будет определяющим, то болельщики придут поддержать команду. Понятно, что не полные „Лужники“, но надеемся на поддержку наших болельщиков и любителей футбола.
Мы общались с представителями нашего фан-клуба, обсуждали плюсы и минусы. Но если есть возможность сделать так, чтобы больше людей пришли на футбол, надо ей пользоваться. Государство приложило огромные усилия, чтобы инфраструктура улучшилась. Воочию все смогут убедиться, что „Лужники“ — суперсовременная арена. Даже если на „Реал“ придут просто посмотреть, а не болеть за ЦСКА, то почему бы и нет? Они тоже имеют на это право. Если ЦСКА выйдет в еврокубковую весну, то мы постараемся продолжить играть в „Лужниках“. Зачем что-то менять?
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