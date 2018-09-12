В «Бордо» рассказали, почему Анри не возглавил команду

Джо ДаГроса, глава инвестиционного фонда, выкупающего «Бордо», рассказал о причинах отказа Тьерри Анри возглавить французскую команду.

В любом бизнесе, будь это футбольная команда, магазин или страховая компания, существует бизнес-план. Иногда по этой причине приходится принимать тяжелые решения.

Мы пытались достичь соглашения с Тьерри Анри, но иногда люди отказываются. Я очень его уважаю, он был прекрасным футболистом и у него очень интересные планы на дальнейшую карьеру, но мы приняли финальное решение, оно не было продиктовано эмоциями.

У Анри, вероятно, сложилось нехорошее впечатление от переговоров. В конце встречи именно мы дали понять, что прекращаем переговоры по финансовым причинам. В этом вопросе все было четко.

Условия, которые потребовал его агент, не соответствуют масштабам Анри, ведь у него нет опыта тренерской работы.