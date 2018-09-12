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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
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В «Бордо» рассказали, почему Анри не возглавил команду

сегодня, 17:14

Джо ДаГроса, глава инвестиционного фонда, выкупающего «Бордо», рассказал о причинах отказа Тьерри Анри возглавить французскую команду.

В любом бизнесе, будь это футбольная команда, магазин или страховая компания, существует бизнес-план. Иногда по этой причине приходится принимать тяжелые решения.

Мы пытались достичь соглашения с Тьерри Анри, но иногда люди отказываются. Я очень его уважаю, он был прекрасным футболистом и у него очень интересные планы на дальнейшую карьеру, но мы приняли финальное решение, оно не было продиктовано эмоциями.

У Анри, вероятно, сложилось нехорошее впечатление от переговоров. В конце встречи именно мы дали понять, что прекращаем переговоры по финансовым причинам. В этом вопросе все было четко.

Условия, которые потребовал его агент, не соответствуют масштабам Анри, ведь у него нет опыта тренерской работы.

В итоге Анри остался в сборной Бельгии.

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Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:18
Потому что Бордо любительский клуб.
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