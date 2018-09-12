Кого увольняла сборная России

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Главный тренер сборной Чехии Карел Яролим ушел в отставку после товарищеского матча с Россией. «Соккер.ру» сочувствует ему и вспоминает, кто еще уходил после встреч с россиянами.

Сентябрь 2018 года – Карел Яролим и сборная Чехии

Игра товарищеская, а после таких матчей редко федерации принимают какие-то радикальные решения наподобие увольнения главных тренеров. Однако разница в игре между сборными России и Чехии была настолько велика, что ждать провалов в официальных поединках чехи не стали, попрощавшись с Яролимом сразу же. Тут еще нужно иметь в виду, что за несколько дней до разгрома от россиян в Ростове-на-Дону со счетом 1:5 чехи проиграли на своем поле сборной Украины со счетом 1:2 в игре Лиги Наций. Вероятно, уже тогда в федерации задумались о том, чтобы расстаться со специалистом. Ему должно быть особенно обидно, поскольку Чехия в игре с Украиной забила быстрый гол, а пропустила по мячу в концовках каждого из таймов. Разнос от сборной России стал окончательным приговором для Яролима.

«Мы совершили очень грубые ошибки в обороне, следствием этого стали пропущенные мячи. Я сожалею об этом поражении. В команде не нашлось игрока, который мог бы повести ее за собой. Во втором тайме наша команда вернулась в игру, но быстро упустила нити игры и допустила такое поражение. Даже поражение от Украины не так болезненно для меня, как это. Проблем в команде нет. Просто сборная России играла очень хорошо. Все моменты, которые были у наших ворот, были использованы ею на сто процентов. С Украиной мы играли на равных, а Россия была на голову сильнее нас. В нашей игре было много ошибок, решения которых мы не нашли».

Возглавлял Яролим сборную Чехии с 2016 года, когда сменил на этом посту Павла Врбу. Из отборочной группы с Германией, Северной Ирландией, Азербайджаном, Сан-Марино и Норвегией вывести чехов на чемпионат мира в Россию тренер не смог.

Июль 2018 года – Фернандо Йерро и сборная Испании

У Йерро был шанс после неожиданного назначения на пост главного тренера закрепиться в этой должности. Если бы не встреча со сборной России в 1/8 финала чемпионата мира. Испанцы там побивали все мыслимые и немыслимые рекорды по количеству передач, безраздельно владели мячом. А встреча все равно завершилась вничью благодаря самоотверженной игре россиян в обороне, благодаря дисциплине. Ну а серию пенальти уж точно все хорошо помнят с ее волшебной ногой Акинфеева. Эти взмахом ноги вратарь, возможно, смахнул тренерские амбиции Йерро. После чемпионата мира его вроде как еще рассматривали в качестве кандидата, но не всерьез, присматриваясь к другим специалистам. Так что когда Йерро не предложили остаться на посту главного тренера, он решил уйти и с должности спортивного директора, которую занимал до этого внезапного назначения, случившегося за день до чемпионата мира в связи с отставкой Хулена Лопетеги со скандалом. Взлет Йерро-тренера был ярким, но недолгим. Из-за сборной России. И глядя на то, как эффективно играет сейчас сборная Испании под руководством Луиса Энрике, думается, что федерация поступила верно, не оставив Йерро.

Июнь 2008 года – Марко ван Бастен и сборная Нидерландов

Игра, уже вошедшая в историю, легендарный матч, пожалуй, самый важный в новейшей истории России, поскольку принес команде бронзу чемпионата Европы. В этой встрече российская команда эпохи Гуса Хиддинка показала все лучшее, на что была способна, раскрыла весь потенциал, заставив говорить о себе не один год. Уж об этой игре так точно. Что же случилось со сборной Нидерландов – никто не знает. Голландцы под руководством ван Бастена после группового турнира были едва ли не главными фаворитами чемпионата. Ведь они у себя в квартете разгромили чемпионов мира итальянцев со счетом 3:0, потом вице-чемпионов мира французов со счетом 4:1, одолели сборную Румынии – 2:0. А потом встретились с Россией и проиграли 1:3 в дополнительное время. Причем проиграли по делу. Вероятно, тот матч – одно из главных потрясений в карьере ван Бастена. Оправиться от этого Марко не смог, покинул команду, нигде так больше и не блеснув. Он поработал еще в «Аяксе», в «Херенвене», АЗ , где был в последнее время помощником тренера, потом вернулся ненадолго в сборную в качестве ассистента. Рассматривался какими-то крупными клубами наподобие «Милана», однако позднее стало ясно, почему взлететь тренерской карьере ван Бастена не получится – проблемы со здоровьем, которые фактически ставили крест на нервной тренерской работе. Поэтому ван Бастен пошел по пути чиновничьему. А Евро-2008 стал для него одновременно и самым ярким событием с этими победами в группе, и самым печальным.

Октябрь 2002 года - Джузеппе Доссена и сборная Албании

Предыдущие три случая свежи в памяти и наиболее ярки. Но сборная России собирала скальпы чужих тренеров и ранее. Например, в 2002 году после поражения со счетом 1:4 от России в отставку с поста главного тренера сборной Албании ушел итальянец Доссена, который поработал на этой должности всего несколько месяцев. Потом чемпион мира 1982 года скитался по всяким экзотическим клубам, а нашел себя в качестве телевизионного консультанта. Со сборными больше не связывался. А албанцы, кстати, отомстили уже весной 2003 года, победив россиян со счетом 3:1. В том матче Албанией руководил уже другой специалист. И та игра – одна из самых печальных в новой истории российской сборной.

Апрель 2001 года – Милован Джорич и сборная Югославии

Апрельский поединок сборных Югославии и России проходил в рамках отбора на чемпионат мира 2002 года, который россияне успешно прошли, чтобы потом опростоволоситься на турнире в Корее и Японии. Но карьеру Джорича сборная России в югославской команде прервала предварительно. Джорич тоже поработал совсем немного с югославами, а после апрельского домашнего проигрыша россиянам со счетом 0:1 был уволен. Именно это поражение стало последней каплей.

Бывали и другие случаи, когда матчи со сборной России становились последними для тренеров тех или иных сборных. После матча с Россией из сборной Сербии ушел Синиша Михайлович, из сборной Армении – Вардан Минасян, из сборной Грузии – Мераб Жордания, из сборной Литвы – Альгимантас Любинскас. Но эти отставки не подходят по теме, поскольку случились по другим причинам, часто были добровольными в связи со сменой деятельности. Там сам по себе матч с Россией никак не влиял не них. А вот озвученные выше – это дело рук российской команды, которая в каждом случае показала себя блестяще.