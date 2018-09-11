Манчини – победитель… Саудовской Аравии

сегодня, 10:30

Не выйдя на ЧМ -2018, сборная Италии достигла дна, от которого должна была оттолкнуться. «Соккер.ру» проверяет, как идет процесс подъема из глубины.

Весь прошлый сезон со смаком и в разных подробностях все обсуждали падение сборной Италии. Это сенсационное непопадание итальянцев на чемпионат мира в Россию имел такой эффект, что сотрясались не только клавиатуры у пользователей, ломавших языковые основы и шаблоны на форумах и в комментариях, но и кулаки в самых высоких коридорах итальянской футбольной власти. В результате всех перетряхиваний сборная Италии достала себе нового главного тренера, уведя Роберто Манчини из «Зенита». Нужно пересчитать, сколько поклонников петербургского клуба от этого пострадали, кто посмеялся над наивными итальянцами, а кто просто перекрестился.

Определенный отрезок под руководством Манчини сборная Италии уже прошла. Отрезок, по которому кое-что уже можно сказать, проанализировать немного. Понятно, что первые матчи перед чемпионатом мира стали скорее ознакомительными. Манчини, так сказать, погрузился во всю глубину проблемы. Погружение было не самым приятным. Напомним, что в первой же встрече итальянцы, ведомые уверенной рукой гения, положили на лопатки сборную Саудовской Аравии со счетом 2:1. Потом было сложнее – поражение от Франции (1:3) по всем статьям.

Ну тут скажем, что встречались ведь с будущими чемпионами мира, хотя давно не припомню, чтобы именно в качестве игры между этими сборными была такая колоссальная разница. Во все времена это была невероятная упорная битва без явного превосходства по уровню футбола одной из сторон. Но тут это случилось. Даже кризисную упадочную сборную Нидерландов следом обыграть не удалось – 1:1. При этом голландцы играли так, словно сами не понимали, зачем их заставляют это делать после длинного клубного сезона, когда они все равно не едут на чемпионат мира.

Итак, три матча Манчини знакомился с командой, с ее возможностями, со своими вариантами. Все лето думал, смотрел футбол. И вот теперь взялся за возрождение. И соперники, и турнир очень подходящие. Распиаренная УЕФА Лига Наций не дает простора для расслабленности, требует сразу включаться в официальный турнир с серьезными задачами. Но что мы видим? Манчини находится примерно на том же уровне понимания своей команды, что и в мае. Он щупает игру команды как слепой, проверяет путь на отсутствие препятствий. Только Манчини без трости это делает, потому ударяется лбом в столбы. Ведь речь уже идет о турнире с задачами, а не о контрольных матчах.

В игре с Польшей Манчини, которому понравилось играть роль реаниматора карьеры Балотелли, с довольной ухмылкой ставит Марио в стартовый составы, делая его центральной фигурой в тройке нападения при схеме 4-3-3. И не так важно, что Балотелли пропустил большую часть подготовки к сезону, делая привередливую мину, достигнув идиллии с руководством «Ниццы» совсем недавно. Вряд ли Марио в форме. О том, что это не так, Манчини после игры с поляками сказал.

Но зачем было подыгрывать и ставить его в стартовый состав? Чтобы разозлить болельщиков, экспертов и устроить новую травлю форварда? В этом не сам Балотелли даже виноват, а Манчини, который таким вот образом его подставил. Марио пришлось заменять по истечении часа игры, и уходил он под недовольный свист трибун. А в следующей игре с Португалией вовсе остался на этих самых трибунах. Блестяще тонкая тренерская работа Манчини.

Кстати, в чем она заключалась после игры с Польшей, которая закончилась вничью со счетом 1:1? В полной перетасовке состава. Через несколько дней. В официальных, а не товарищеских матчах. Вместо 4-3-3 мы с португальцами увидели 4-4-2, а из прежнего стартового состава остались только Доннарумма и Жоржиньо! Примерно так видит костяк своей сборной Манчини. То есть никак. И если кто-то обвиняет того же Жозе Моуриньо в том, что он уже не тот, халтурит и плывет на старом багаже, то вот посмотрите на подход Манчини к работе. Он не может оценить ни состояние своих игроков, ни их готовность, не может найти для них оптимальное сочетание и пока даже не видно, чтобы он приближался к пониманию того, что хочет видеть от сборной Италии.

Поэтому ничего удивительного в том, что сборной Португалии, которая играла без Криштиану Роналду, итальянцы уступили, снова показав себя блекло в атаке. С поляками, например, владение мячом у Италии было более 61 процента, а по ударам по воротам 10:10, по ударам в створ вовсе поляки лучше – 4:2. Это с Инсинье, Бернардески и Балотелли в атаке, которым на смену вышли Белотти и Кьеза.

В игре с Португалией у Италии уже никакого владения мячом не было – 45 процентов. По ударам 11:10 в пользу португальцев, в створ – 6:2 в пользу тех же португальцев. Теперь в атаке с первых минут играли Иммобиле и Дзадза, выходили еще Берарди и Белотти. То есть чуть ли не все вариации впереди перепробовал Манчини, словно тыкая наугад. Четыре удара в створ ворот соперников за две игры – может, помимо расстановки фишек на поле следует заняться и тренерской работой?

Ну а тренеру после этого остается говорить гениальное: «Наша проблема – отсутствие голов». «Спасибо, Капитан О.» - должны ответить ему болельщики на такое глубокомысленное замечание. Независимо от фанатских пристрастий не хотелось бы, чтобы перестройка в сборной Италии затянулась, чтобы началась перестройка после перестройки. Потому что всегда интереснее следить за мировым футболом, когда на карте много сильных игроков и достойных команд.