Азбука рок-н-ролльщика. Славену Биличу – 50!

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В день старта сборной Хорватии в новом турнире полувековой юбилей отмечает бывший игрок и бывший тренер «шашечных». «Соккер.ру» поздравляет Славена Билича.

Арбелоа Альваро. Летом 2016-го испанец подписал однолетний контракт с «Вест Хэмом», который возглавлял Билич. Славен обещал, что опытный защитник поможет «молотобойцам», но за сезон дал ему принять участие только в трех матчах. Новость об отставке Билича уже завершивший на тот момент карьеру Арбелоа прокомментировал у себя в «твиттере»: «Лучше поздно, чем никогда!»

«Бешикташ». Билич дважды завоевал с «Бешикташем» бронзовые медали чемпионата Турции, хотя вряд ли это следует считать выдающимся результатом.

«Вест Хэм». В 1996 году хорватский защитник Билич присоединился к клубу из Лондона и довольно успешно «надувал пузыри», пока «Эвертон» не сделал «Вест Хэму» предложение, от которого «молотобойцы» не смогли отказаться. Славен завоевал расположение болельщиков своим отказом переезжать в Ливерпуль в середине сезона. Хорват мотивировал свое благородное решение тем, что не хочет бросать ВХ в трудный момент, ведь команда сражалась за выживание. Почти через 20 лет после своего прихода в «Вест Хэм» в качестве футболиста Билич возглавил команду из Лондона и в первом же сезоне поднял ее на высокое седьмое место. Дальше было хуже, но седьмое место – это лучший результат «молотобойцев» в АПЛ за последние двадцать лет.

Глушаков Денис. Нынешний капитан «Спартака» «наехал» на Билича за несколько лет до Арбелоа. После увольнения хорватского специалиста из «Локо» полузащитник высказался достаточно резко о талантах Славена: «Это самый слабый тренер, с которым мне приходилось работать». Правда, позже Денис признавал, что погорячился и оправдывался тем, что эти слова сказал под наркозом после посещения стоматолога. Билич тоже отреагировал показательно: «Меня слова Глушакова не задевают, не оскорбляют. Откровенно говоря, мне плевать. Денис просто относится к типу людей, которые привыкли перекладывать ответственность на других».

Де Ниро Роберт. Любимый актер Славена Билича, большого ценителя кино.

Евро-2008. Речь даже не о самом турнире, а об отборе, где пересеклись пути сборных России, Хорватии и Англии. Мы с хорватами тогда дважды сыграли вничью, а команда под руководством Славена Билича дважды обыграла родоначальников футбола, что открыло путь нашей сборной в финальный турнир и к «бронзе», завоеванной Хиддинком, Аршавиным, Павлюченко и другими героями десятилетней давности.

Железнодорожники. «Локомотив» - первый клуб Билича после шестилетней работы со сборной Хорватии. Славен продержался в «Локо» всего лишь сезон, был уволен после финиша на девятом месте. Недопустимое фиаско.

Курение. Билич начал курить в 20 лет, говорит, что чашка кофе и сигарета выручали его, когда приходилось допоздна засиживаться за учебниками, ведь молодой футболист не только мяч пинал, но и учился в университете. С тех пор от вредной привычки отказаться не может, курил, когда играл в футбол, а после перехода на тренерскую работу стал еще больше дымить.

«Ливерпуль». Последний на сегодняшний день соперник тренера Билича. 4 ноября 2017 года «Вест Хэм» под руководством хорвата проиграл на своем поле гремучему «Ливерпулю» Клоппа 1:4. Славен после этого отправился в отставку и с того момента находится в творческом отпуске.

Отдых. Сейчас у Билича самая длинная пауза в работе за последнюю дюжину лет. Славен не тренирует уже 10 месяцев, говорит, что скучает по работе, но при этом ему удается наслаждаться скукой, путешествиями, общением с семьей и друзьями.

Первый в Германии. Славен Билич владеет очень интересным достижением: он первый капитан-иностранец в истории Бундеслиги! Повязку хорват получил в «Карлсруэ» в 1994 году, а его одноклубниками тогда были Оливер Кан, Торстен Финк и Томас Хеллер.

Рок. Билич пропитан духом песен AC/DC, Slayer, Iron Maiden и Metallica, а когда повесил бутсы на гвоздь, решил основать собственную группу, ведь электрогитару освоил давно. Первый проект под названием Newera быстро распался, а вот Rawbau удалось даже записать пластинку в 2004 году. Славен ненавидит попсу и гламур: «Идут к черту все эти банальности: „Бла-бла-бла, я люблю тебя…“ Моя музыка – настоящая. Сильная, дерзкая. Тексты – о войне, голоде, нищете, политике, проблемах общества. О том, что действительно важно».

Серьга. В последние годы Билич избавился от серьги в левом ухе, но с этим талисманом несколько лет назад он появлялся на матчах сборной Хорватии и нисколько по этому поводу не парился. Кстати, серьгу носил самую обычную – за 20 евро или около того.

Татуировки. У Славена много татуировок, но он не станет показывать их и рассказывать о них каждому встречному. Но вот об имени своей бывшей жены Андрианы на запястье как-то сказал: «Не собираюсь сводить. Это часть моей жизни».

Уверенность. Одно из тех качеств, которым обладает сам Билич и которое несет в массы: «Представьте, что у вас экзамен, а вы думаете, что вам это не по силам. Точно провалитесь. Или если подходите к девушке в ночном клубе с мыслью, что она вас точно отошьет. Не делайте так! Когда вы уверены в себе и настроены позитивно – шансы на успех резко возрастают».

«Хайдук». Логично, что в карьере уроженца Сплита именно «Хайдук» занимает самое внушительное место. 9-летний Славен начал заниматься футболом в недрах клуба из родного города, чтобы спустя десятилетие присоединиться к главной команде, за которую выступал до отъезда в Германию. Карьеру Билич тоже закончил в «Хайдуке», а потом и потренировал немного «белых», пока не перешел на работу в Хорватскую футбольную федерацию.

Цитата. «Я не переживаю за результат, когда делаю все от себя зависящее».

ЧМ -1998. Славен Билич – бронзовый призер ЧМ -1998, который на протяжении 20 лет был высшей точкой в истории хорватского футбола. На том турнире во Франции защитник сыграл за «шашечных» во всех семи матчах.

Шефер Винни. Тренер Билича в «Карлсруэ», который произвел на Славена неизгладимое впечатление. Хорват всегда пытался походить на Шефера, который был и непререкаемым авторитетом для своих игроков, и родным отцом, который всегда готов помочь или просто выслушать.

Эмоции. Билич придерживается точки зрения, что без эмоций невозможно добиться успеха: «Кем бы ты ни был – футболистом, журналистом, врачом, банковским служащим, учителем, ты не можешь оставаться безучастным. Эмоции – это составляющая часть любого таланта, отличительный знак заинтересованных и амбициозных людей».

Юрист. Именно из-за диплома юриста Билич в свое время закурил, вот только по этой специальности так и не поработал, сам признается, что без практики его образование ничего не стоит. Ну, зато сумел себя реализовать в другой сфере.

Языковед. Помимо родного языка, Билич владеет английским и немецким, может изъясняться на итальянском, русском, турецком и испанском.