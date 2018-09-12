Глава Нижегородской области: «Я благодарен РФС за внимание к региону»

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил РФС за организацию матча отборочного раунда молодежного Евро-2019 между сборными России и Сербии. Встреча закончилась поражением россиян со счетом 1:2, а на стадионе «Нижний Новгород» присутствовало рекордное количество болельщиков — 38 763.
Я благодарен РФС за внимание к нашему региону. Активность нижегородцев и энергетика трибун на стадионе «Нижний Новгород» во время игры действительно превзошли все ожидания.
Важно, что представители футбольного сообщества смогли оценить потенциал региона. Приятно, что Станислав Черчесов отметил потенциал ФК «Нижний Новгород». Поставлена задача — выйти в Премьер-Лигу, будем стремиться к достижению этого результата.