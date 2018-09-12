Глава Нижегородской области: «Я благодарен РФС за внимание к региону»

Глава Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил РФС за организацию матча отборочного раунда молодежного Евро-2019 между сборными России и Сербии. Встреча закончилась поражением россиян со счетом 1:2, а на стадионе «Нижний Новгород» присутствовало рекордное количество болельщиков — 38 763.

Я благодарен РФС за внимание к нашему региону. Активность нижегородцев и энергетика трибун на стадионе «Нижний Новгород» во время игры действительно превзошли все ожидания.