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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
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Черчесов: «Надеюсь, что скоро мы увидим „Нижний Новгород“ в РПЛ»

сегодня, 21:30
Россия (до 21)Логотип футбольный клуб Россия (до 21)1 : 2Логотип футбольный клуб Сербия (до 21)Сербия (до 21)Матч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался под впечатлением от Нижнего Новгорода, который принял матч отборочного раунда Евро-2019 между молодежными сборными России и Сербии (1:2).

Вчера в Нижнем Новгороде на новом стадионе, который меня впечатлил, был установлен рекорд по посещаемости матчей молодежной сборной за всю историю страны: 38763 зрителя. Город всегда славился своими футбольными традициями. В этом сезоне ФК «Нижний Новгород» выступает успешно. Созданная в регионе инфраструктура позволяет иметь команду Премьер-Лиги. Надеюсь, что в скором времени мы увидим «Нижний Новгород» в высшем эшелоне российского футбола.

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drug01
drug01
сегодня в 21:38
Пусть так будет
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