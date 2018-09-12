Черчесов: «Надеюсь, что скоро мы увидим „Нижний Новгород“ в РПЛ»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов остался под впечатлением от Нижнего Новгорода, который принял матч отборочного раунда Евро-2019 между молодежными сборными России и Сербии (1:2).

Вчера в Нижнем Новгороде на новом стадионе, который меня впечатлил, был установлен рекорд по посещаемости матчей молодежной сборной за всю историю страны: 38763 зрителя. Город всегда славился своими футбольными традициями. В этом сезоне ФК «Нижний Новгород» выступает успешно. Созданная в регионе инфраструктура позволяет иметь команду Премьер-Лиги. Надеюсь, что в скором времени мы увидим «Нижний Новгород» в высшем эшелоне российского футбола.