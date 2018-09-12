Ловчев: «Был бы здоров Жиго - и разговоров о Терри не было бы»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение Джона Терри не переходить в ряды «красно-белых».

Никаких имиджевых потерь для «Спартака» отказ Терри не создаст. Все и так говорили, что ему 37 лет, он давно не играл. Другие, в том числе и я, говорили, что Терри умеет играть в футбол, а «Спартаку» на безрыбье сейчас и рак — рыба. Был бы здоров тот же Жиго — никаких даже разговоров о Терри не было бы. Терри был как подстраховка.

«Спартак» потерял серьезные деньги, когда не вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас за первое место в РПЛ будут бороться «Спартак» и «Зенит». Потерять позиции в РПЛ «Спартаку» не хочется, поэтому и появился весь этот эксперимент с Терри.

Думаю, во всей этой ситуации есть и политический момент. Но на нет — и суда нет. «Спартак» может себе позволить выставить в состав молодых парней, и все будет нормально. В футболистов с российским паспортом перед ЧМ -2018 вообще никто не верил, а теперь они так ярко играют.

Терри не приехал в «Спартак» — значит не вывезут еще 2 миллиона долларов из России. У «Спартака» все равно сохраняется право на травмы. Я верю в спартаковскую молодежь.