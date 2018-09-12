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Ловчев: «Был бы здоров Жиго - и разговоров о Терри не было бы»

сегодня, 21:23

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев отреагировал на решение Джона Терри не переходить в ряды «красно-белых». 

Никаких имиджевых потерь для «Спартака» отказ Терри не создаст. Все и так говорили, что ему 37 лет, он давно не играл. Другие, в том числе и я, говорили, что Терри умеет играть в футбол, а «Спартаку» на безрыбье сейчас и рак — рыба. Был бы здоров тот же Жиго — никаких даже разговоров о Терри не было бы. Терри был как подстраховка.

«Спартак» потерял серьезные деньги, когда не вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Сейчас за первое место в РПЛ будут бороться «Спартак» и «Зенит». Потерять позиции в РПЛ «Спартаку» не хочется, поэтому и появился весь этот эксперимент с Терри.

Думаю, во всей этой ситуации есть и политический момент. Но на нет — и суда нет. «Спартак» может себе позволить выставить в состав молодых парней, и все будет нормально. В футболистов с российским паспортом перед ЧМ-2018 вообще никто не верил, а теперь они так ярко играют.

Терри не приехал в «Спартак» — значит не вывезут еще 2 миллиона долларов из России. У «Спартака» все равно сохраняется право на травмы. Я верю в спартаковскую молодежь.

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Все комментарии
Красно Синий воин
Красно Синий воин
сегодня в 21:48
Терри в спартаке - это была смешная шутка 😄
AntiherQ1488
AntiherQ1488
сегодня в 21:43
Шлюба сломал Жиго. Удар в спину.
tuman960
tuman960
сегодня в 21:36
началось,теперь спартачи будут говорить:"не очень то хотелось","зачем нам пенсионер","да мы лучше на это место найдём","и даром нам он не нужен" и т.д. и т.п.!!!!!
cska.78
cska.78
сегодня в 21:33
Лампочкин с Безбородовым в строю - это для пищевика главное!
cska1948
cska1948
сегодня в 21:29
"...Терри не приехал в «Спартак» — значит не вывезут еще 2 миллиона долларов из России..."
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Чтобы сохранить в России эти два миллиона, пусть Федун предложит их Игнашевичу.
Zak11
Zak11
сегодня в 21:29
Да Ловчев прям капитан очевидность
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