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Джеко сможет получить должность в «Роме» после завершения игровой карьеры

сегодня, 22:21

Боснийский нападающий Эдин Джеко может связать свое будущее с «Ромой». Итальянский СМИ в очередной раз сообщили, что римский клуб собирается продлить контракт с игроком до 2021 года, при этом форвард не останется без работы и когда завершит игровую карьеру.

Джеко доверят руководящую должность, где он присоединится к Франческо Тотти и Мончи. Футболист разговаривает на боснийском, чешском, немецком, английском и итальянских языках, эти навыки должны ему пригодиться.

Напомним также, что на днях Джеко получил диплом спортивного менеджера.

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Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:28
Пора Джеке замену искать, может он и хороший форвард , но к нему уже настолько соперники привыкли, что его продуктивность стремительно катится к нулю!!!
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