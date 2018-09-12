Джеко сможет получить должность в «Роме» после завершения игровой карьеры

сегодня, 22:21

Боснийский нападающий Эдин Джеко может связать свое будущее с «Ромой». Итальянский СМИ в очередной раз сообщили, что римский клуб собирается продлить контракт с игроком до 2021 года, при этом форвард не останется без работы и когда завершит игровую карьеру.

Джеко доверят руководящую должность, где он присоединится к Франческо Тотти и Мончи. Футболист разговаривает на боснийском, чешском, немецком, английском и итальянских языках, эти навыки должны ему пригодиться.

Напомним также, что на днях Джеко получил диплом спортивного менеджера.