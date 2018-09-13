Глушаков: «Я согласен с Федуном. Мы должны дойти до полуфинала ЛЕ»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Россия 24» отметил, что «красно-белые» забивают мало голов с игры, а также рассказал о цели команды в Лиге Европы.

Мало голов? Это самая большая боль для «Спартака». Мы забиваем, но со стандартов, а хотелось бы с игры. Мы разбираем эти моменты. У нас поменялся тренировочный процесс – чуть-чуть по другому стали играть. Сейчас выполняем тактические перестроения и в обороне, и в атаке. Импровизации стало меньше, но главное, что есть победы и результат.

В прошлом году мы, возможно, неправильно готовились к сезону. Думали, что короли, и получили по шапке. Встрепенулись лишь перед Лигой чемпионов. Дальше продолжили работать, вернулись и всех догнали. Могли выиграть чемпионство, но уступили и его, и второе место. В произошедшем можем винить только себя.

Федун поставил целью полуфинал Лиги Европы? Соглашусь с его словами. У нас хороший подбор футболистов, многие играют в сборных. Должны выходить из группы и доходить. Даже то, что почти никого не купили летом, – нам не помеха.