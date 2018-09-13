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Червиченко: «С приходом Терри атмосфера в „Спартаке“ точно бы ухудшилась»

сегодня, 02:16

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко выразил мнение, что экс-защитник «Челси» Джон Терри не принёс бы много пользы московскому клубу.

Как вы оцените поступок Терри с моральной точки зрения? Он прошел медосмотр, получил визу, но передумал в последний день.

Терри никому ничем не обязан, он волен поступать, как хочет. Да и я не думаю, что он ломился в спартаковские двери, скорее, «красно-белые» хотели, сам не знаю зачем, такую фигуру. Я не считаю, что Терри был бы полезен для «Спартака».  На мой взгляд, Терри – чуждый элемент. Это очень титулованный и распиаренный футболист, который мог бы начать вести себя претенциозно. А вокруг российская молодёжь, которая должна обрастать нашими героями и формировать мировозрение вокруг наших футболистов, а не вокруг англичанина, который приехал подрубить денег.

После перехода Терри в «Спартак» хорошей атмосферы точно не было бы. Если бы он начал недорабатывать, просить лишние миллионы, то тот же Георгий Джикия мог бы возмутиться. Он перспективнее, полезнее, а кому-то платят в разы больше непонятно за что. 

Для имиджа ещё этот трансфер мог бы быть полезен, но с тем же успехом можно было бы позвать и Роналдиньо, который бы показывал какие-то выкрутасы с мячом. Много пенсионеров, которые в 36-37 лет могут сыграть ещё несколько матчей, но не более того. Не знаю, почему «Спартак» сосредоточился именно на Терри.

Зачем клубу имя, а не функционал? На мой взгляд, это просто выброшенные на ветер деньги. 

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отметил, что «Спартак» и РПЛ не так много потеряли из-за решения Терри не переходить в российскую команду.

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