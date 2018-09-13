Глушаков: «Не знаю, когда, но я вернусь в сборную и буду играть»

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Россия 24» заявил, что в будущем намерен вернуться в сборную России.

Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней. Никогда не отказывался, никогда не откажусь и ещё вернусь. Не знаю, когда, но вернусь и буду играть.

Как Дзюба попал в сборную на чемпионат мира? Он работал, стремился, получил доверие тренера и воспользовался. Мне тяжело судить, потому что я давно не был в сборной. Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса.