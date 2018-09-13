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Глушаков: «Не знаю, когда, но я вернусь в сборную и буду играть»

сегодня, 02:34

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков в эфире канала «Россия 24» заявил, что в будущем намерен вернуться в сборную России.

Я ни в коем случае не поставил крест на сборной. Всегда жду вызова в национальную команду, всегда готов к ней. Никогда не отказывался, никогда не откажусь и ещё вернусь. Не знаю, когда, но вернусь и буду играть. 

Как Дзюба попал в сборную на чемпионат мира? Он работал, стремился, получил доверие тренера и воспользовался. Мне тяжело судить, потому что я давно не был в сборной. Надо работать, тренироваться и ждать своего шанса.

Последний раз Глушаков вызывался в сборную в марте этого года на контрольные матчи против Бразилии и Франции. Во время последнего сбора российская команда обыграла Турцию в рамках Лиги Наций (2:1) и разгромила сборную Чехии (5:1).

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Все комментарии
cska.78
cska.78
сегодня в 03:41
Лучше не надо, прославляй пищевик, как в кубке с Тосно!
-Хостинский-
-Хостинский-
сегодня в 03:26
Губозакаточную машинку не подарить?)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 02:40
Терри не приехал пришлось из Глушака пиарщика делать
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