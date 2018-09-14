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25500 билетов продано на матч ЦСКА - «Спартак»

сегодня, 12:30
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак23.09.2018 в 19:00 Не начался

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о продажах билетов на матч 8-го тура РПЛ против «Спартака». Встреча пройдет 23 сентября на «ВЭБ Арене»

На данный момент на матч ЦСКА — «Спартак» продано 25500 билетов. «Спартаку» была предоставлена гостевая квота в 2900 билетов за воротами.

Ранее сообщалось, что цена билетов на данный матч стартует от 1400 рублей.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил Faustello
сегодня в 12:55
Если на самое крутое дерби, а как ни крути ЦСКА - Спартак это самое крутое у нас дерби, так вот если сюда всего 25 к продано, хотя уже остаётся до игры совсем немного, как ЦСКА хочет Лужу заполнять???
До игры ещё 9 дней
Любимец
Любимец
сегодня в 12:50
Спартачи обычно в карманах абики всех московских клубов имеют, по несколько штук друг для друга берут! А тут похоже в штаны наделали, кони, когда не выигрывают часто, могут и покалечить!
Faustello
Faustello
сегодня в 12:49
Если на самое крутое дерби, а как ни крути ЦСКА - Спартак это самое крутое у нас дерби, так вот если сюда всего 25 к продано, хотя уже остаётся до игры совсем немного, как ЦСКА хочет Лужу заполнять???
Faustello
Faustello
сегодня в 12:48
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:45
    Игра стоит денег!!!!!
    mikysss
    mikysss ответил pavkur
    сегодня в 12:43
    В Питере даже на Анжи больше ходят.
    так в питере билеты пачками бесплатно раздают - я не сказал бы что это плохо, но клоны увидев типа полные трибуны начинают ахинею писать что за бомжей вся страна - продавались бы билеты за 1400 руб как на Московское дерби, то распил-арена уже в рынок бы превратилась или на концерную площадку для типа рэперов аля баста или как там его, ушла
    sihafazatron
    sihafazatron ответил ziborock
    сегодня в 12:42
    Только Питер почему то по средней посещаемости почти на 5000 от Спартака отстает!))) А за пределами Ленобласти вообще никому Зенит не интересен! Когда Спартак в Питере играл - визуально красно-белых цветов на стадионе больше было чем голубых!
    "Когда Спартак в Питере играл - визуально красно-белых цветов на стадионе больше было чем голубых!"
    ----------------------
    так это понятное дело, вот если бы анжи-спартак играли в питере, ведь в питере на анжи ходят)))
    mikysss
    mikysss
    сегодня в 12:39
    Спрашивается зачем строилась унитаз-арена, если они на дерби аншлаг собрать не могут? еще и гостям 3к билетов выделяют, хотя Кб на трибунах будет половина это точно
    ziborock
    ziborock ответил pavkur
    сегодня в 12:39
    В Питере даже на Анжи больше ходят.
    Только Питер почему то по средней посещаемости почти на 5000 от Спартака отстает!))) А за пределами Ленобласти вообще никому Зенит не интересен!
    Когда Спартак в Питере играл - визуально красно-белых цветов на стадионе больше было чем голубых!
    spartak kursk
    spartak kursk
    сегодня в 12:38
    На Спартак всегда аншлаг.....
    Только народная команда может собрать полные трибуны,даже если у неё очень трудные времена...
    sihafazatron
    sihafazatron ответил pavkur
    сегодня в 12:38
    В Питере даже на Анжи больше ходят.
    в питере на анжи ходят?- значит там полно дагов)
    pavkur
    pavkur
    сегодня в 12:35
    В Питере даже на Анжи больше ходят.
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