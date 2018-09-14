25500 билетов продано на матч ЦСКА - «Спартак»

сегодня, 12:30

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян рассказал о продажах билетов на матч 8-го тура РПЛ против «Спартака». Встреча пройдет 23 сентября на « ВЭБ Арене»

На данный момент на матч ЦСКА — «Спартак» продано 25500 билетов. «Спартаку» была предоставлена гостевая квота в 2900 билетов за воротами.

Ранее сообщалось, что цена билетов на данный матч стартует от 1400 рублей.