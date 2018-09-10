Все билеты на игру Россия - Чехия проданы

Все билеты на товарищеский матч Россия - Чехия проданы. Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Все билеты на игру проданы. Точное число выпущенных билетов не назову, но стадион будет полным. Приедут ли болельщики из Чехии? Только 100 человек официальной делегации и 20 человек в ВИПе. Так что болельщиков оттуда не будет.