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Все билеты на игру Россия - Чехия проданы

сегодня, 12:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ЧехияЧехия19:00 Не начался

Все билеты на товарищеский матч Россия - Чехия проданы. Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.

Все билеты на игру проданы. Точное число выпущенных билетов не назову, но стадион будет полным. Приедут ли болельщики из Чехии? Только 100 человек официальной делегации и 20 человек в ВИПе. Так что болельщиков оттуда не будет.

Матч состоится в Ростове-на-Дону. Местный стадион «Ростов-Арена» вмещает 37 868 зрителей. 

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 12:59
Фантастика.
Dinamovets1927
Dinamovets1927
сегодня в 12:53
Изи победа!!Чехи слабаки!!
4RT
4RT
сегодня в 12:48
Надеюсь комментаторы будут другие,а ни те,у которых : "самое страшное,что было у наших ворот - это забитый гол..." А чего они страшнее ждали? Армагеддон? )))
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 12:48
телевизор включу и трансляция круче чем на стадионе
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:40
Обязаны рвать чехов при сорока тысячах то!
drug01
drug01
сегодня в 12:35
Вероятно есть надежда на успех
mangoх12
mangoх12
сегодня в 12:34
это стадион с ЧМ ? че то мало мест построили
Лёха Шахтинский
Лёха Шахтинский
сегодня в 12:30
"Матч состоится в Ростове-на-Дону. Местный стадион «Ростов-Арена» вмещает 37 868 зрителей".
Очень неточная цифра. Уточняю: наш новый красавец-стадион "Ростов-Арена" вмещает 40 500 зрителей.
Сегодня вечером в Ростове - Давайте наши парни - Зажгите с чехами красиво и по-взрослому!!! ))) Давай Россия - ВПЕРЕД!!!
Георгий Додонов
Георгий Додонов
сегодня в 12:30
Это хорошо...
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 12:28
ЗНАЧИТ СТУДЕНТЫ И ШКОЛЬНИКАМ ПРОДАЛИ БИЛЕТЫ А ТО
cska.78
cska.78
сегодня в 12:18
Ну и отлично!
Faustello
Faustello
сегодня в 12:12
На матче ожидается аншлаг и Баста! )))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:11
За МКАДом народ ходит на футбол и любит его...
Баба Яга против
Баба Яга против
сегодня в 12:06
Без Артема проиграем
Миллер Алексей
Миллер Алексей
сегодня в 12:03
все хотят посмотреть на наших звезд: Кудряшова, Заболотного, Смольникова.
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