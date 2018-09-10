Все билеты на игру Россия - Чехия проданы

Все билеты на товарищеский матч Россия - Чехия проданы. Об этом сообщил руководитель коммерческого департамента РФС Владимир Карпович.
Все билеты на игру проданы. Точное число выпущенных билетов не назову, но стадион будет полным. Приедут ли болельщики из Чехии? Только 100 человек официальной делегации и 20 человек в ВИПе. Так что болельщиков оттуда не будет.
Матч состоится в Ростове-на-Дону. Местный стадион «Ростов-Арена» вмещает 37 868 зрителей.
Очень неточная цифра. Уточняю: наш новый красавец-стадион "Ростов-Арена" вмещает 40 500 зрителей.
Сегодня вечером в Ростове - Давайте наши парни - Зажгите с чехами красиво и по-взрослому!!! ))) Давай Россия - ВПЕРЕД!!!
Очень неточная цифра. Уточняю: наш новый красавец-стадион "Ростов-Арена" вмещает 40 500 зрителей.
Сегодня вечером в Ростове - Давайте наши парни - Зажгите с чехами красиво и по-взрослому!!! ))) Давай Россия - ВПЕРЕД!!!